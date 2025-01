Logística de comércio eletrônico cresce e reforça importância na China

A Federação Chinesa de Logística e Aquisição divulgou, no dia 7 de janeiro, o Índice de Logística de Comércio Eletrônico da China referente a dezembro de 2024. Apesar de uma leve queda de 2,8 pontos em relação ao mês anterior, o índice fechou o ano com 112,7 pontos, consolidando o desempenho expressivo do setor. O mercado segue em expansão, com aumento na atividade e na capacidade de oferta ao longo de 2024.

No último mês do ano, a demanda no mercado de consumo online foi impulsionada pelo clima festivo. Houve alta na procura por itens como lanternas de Ano Novo e produtos para turismo de neve e gelo. O índice de volume total de negócios cresceu mais de 30%, reforçando a força do comércio eletrônico no país.

Resultados positivos e recordes em 2024

Em 2024, o índice apresentou “nove aumentos e três quedas” nos 12 meses, atingindo em novembro o maior patamar dos últimos sete anos. A média mensal do índice foi de 113,7 pontos, 3,6 pontos acima de 2023. Indicadores como cumprimento de contrato, índice de pessoal e taxa de carga útil alcançaram máximas históricas desde 2018, destacando avanços na qualidade e eficiência do setor.

Perspectivas promissoras para 2025

Com políticas voltadas ao estímulo do consumo, o setor deve continuar crescendo em 2025. Áreas como comércio eletrônico transfronteiriço e entregas instantâneas prometem acompanhar as novas demandas do mercado. A evolução da logística consolida o comércio eletrônico como peça-chave para o consumo interno e global, atendendo uma população cada vez mais conectada e exigente.

O desempenho em 2024 reflete a força do comércio eletrônico na China e projeta um futuro promissor para o setor.