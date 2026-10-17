iPhone Duo de US$ 1.999 tem entrega para janeiro após corrida na pré-venda

RESUMO ＋ O iPhone Duo entrou em pré-venda com preços de US$ 1.999 a US$ 3.199 nos Estados Unidos. Segundo a Bloomberg, os prazos de entrega avançaram para janeiro de 2027 em poucos minutos. A Apple continua recebendo pedidos. No Brasil, o modelo custa a partir de R$ 21.999, com estreia anunciada para 23 de outubro.

O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, entrou em pré-venda nesta sexta-feira, 16, e viu os prazos de entrega avançarem para janeiro de 2027 em poucos minutos. Com preço inicial de US$ 1.999 nos Estados Unidos, o aparelho tinha as primeiras entregas previstas para 23 de outubro.

Segundo a Bloomberg, a espera passou a valer para as duas cores e todas as opções de armazenamento, de 256 GB a 2 TB. O estoque destinado à retirada nas lojas americanas no dia do lançamento também se esgotou rapidamente.

A Apple continua aceitando encomendas. Na loja americana, os preços vão de US$ 1.999 a US$ 3.199, conforme a capacidade escolhida. Para quem ficou fora do primeiro lote, a compra agora exige paciência: o prazo observado na abertura dos pedidos já ultrapassava as festas de fim de ano.

A fila de novos pedidos do iPhone Duo já avançou para 2027.

Uma tela maior para vender um iPhone mais caro

Apresentado em setembro, o iPhone Duo abre como um livro: a tela externa tem 5,4 polegadas, e a interna, 7,6 polegadas. O espaço extra permite usar dois aplicativos lado a lado ou abrir duas janelas do mesmo app, como o navegador Safari.

O aparelho leva o chip A20 Pro, também usado no iPhone 18 Pro. A proposta é combinar o uso cotidiano de um celular fechado com uma área maior para trabalhar, jogar e assistir a vídeos quando aberto.

A estreia é uma das primeiras grandes apostas sob o comando de John Ternus e acontece depois de a Apple atingir US$ 5 trilhões em valor de mercado. Para a empresa, o dobrável abre espaço para ampliar a receita por aparelho vendido.

Demanda aquecida, componentes sob pressão

A procura pelo Duo acompanha sinais de força dos modelos mais caros da marca. Levantamentos iniciais da Counterpoint apontaram um bom começo de vendas do iPhone 18 Pro na China e na Índia, com desempenho mais fraco em outros mercados.

A consultoria também identifica restrições no fornecimento de memórias e outros componentes como um limite à expansão das vendas de iPhones em 2026. Nesse cenário, aparelhos mais caros e versões com maior armazenamento ganham importância para sustentar o crescimento da receita.

No Brasil, o iPhone Duo custa a partir de R$ 21.999.

O país participa da primeira leva do lançamento. A pré-venda brasileira começou na sexta-feira, com início das entregas anunciado pela Apple para 23 de outubro. Essa é a data de estreia do aparelho; o prazo de cada nova encomenda depende da disponibilidade exibida na compra.