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Pré-venda do iPhone Duo no Brasil começa nesta sexta; veja preços e quando chega

Pedidos começam em 16 de outubro, às 9h de Brasília; primeiro dobrável da Apple custa de R$ 21.999 a R$ 30.999

iPhone Duo: Apple anunciou em setembro 1º iPhone dobrável da história (Apple/Divulgação)

iPhone Duo: Apple anunciou em setembro 1º iPhone dobrável da história (Apple/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 04h01.

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A pré-venda brasileira do iPhone Duo começa em 16 de outubro, às 9h de Brasília, com disponibilidade a partir do dia 23. O dobrável custa de R$ 21.999 a R$ 30.999, conforme o armazenamento, e funciona exclusivamente com eSIM.

A pré-venda do iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da Apple, começa no Brasil nesta sexta-feira, 16, às 9h de Brasília. A disponibilidade está anunciada para 23 de outubro, com preços entre R$ 21.999 e R$ 30.999.

A loja brasileira apresenta quatro opções de armazenamento e duas cores: branco-estrela e céu noturno. O calendário de lançamento não representa, por si só, uma promessa de entrega de todas as configurações no mesmo dia.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

ArmazenamentoPreço oficial
256 GBR$ 21.999
512 GBR$ 23.499
1 TBR$ 26.499
2 TBR$ 30.999

A Apple anuncia parcelamento em até 12 vezes na página do produto. Condições de pagamento e prazo de entrega devem ser conferidos na configuração escolhida quando os pedidos forem liberados.

O que muda no primeiro iPhone dobrável?

O modelo tem tela externa de 5,4 polegadas e interna de 7,6 polegadas, chip A20 Pro e duas câmeras traseiras de 48 megapixels.

Segundo as especificações brasileiras da Apple, o aparelho pesa 254 gramas e mede 5,2 mm aberto e 11,3 mm fechado. O sistema de bateria dupla acompanha as duas metades do corpo dobrável.

É preciso preparar a linha para o eSIM

O Duo não aceita chip físico. A ativação depende de uma operadora e de um plano compatíveis com eSIM, o chip digital.

O procedimento pode envolver transferência da linha, QR Code ou aplicativo da operadora. Antes de trocar de aparelho, o comprador deve confirmar qual opção está disponível para seu número.

Perguntas frequentes

Quando começa a pré-venda do iPhone Duo?

Em 16 de outubro de 2026, às 9h de Brasília, segundo a Apple.

Quando o aparelho chega ao Brasil?

A disponibilidade está anunciada para 23 de outubro. O prazo de cada pedido depende da configuração e das condições exibidas na compra.

Qual é o preço inicial?

O iPhone Duo de 256 GB custa R$ 21.999 na loja brasileira da Apple.

Quais são as capacidades disponíveis?

256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

O iPhone Duo aceita chip físico?

Não. O aparelho funciona exclusivamente com eSIM e exige operadora compatível.

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