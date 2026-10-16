Pré-venda do iPhone Duo no Brasil começa nesta sexta; veja preços e quando chega

RESUMO ＋ A pré-venda brasileira do iPhone Duo começa em 16 de outubro, às 9h de Brasília, com disponibilidade a partir do dia 23. O dobrável custa de R$ 21.999 a R$ 30.999, conforme o armazenamento, e funciona exclusivamente com eSIM.

A pré-venda do iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da Apple, começa no Brasil nesta sexta-feira, 16, às 9h de Brasília. A disponibilidade está anunciada para 23 de outubro, com preços entre R$ 21.999 e R$ 30.999.

A loja brasileira apresenta quatro opções de armazenamento e duas cores: branco-estrela e céu noturno. O calendário de lançamento não representa, por si só, uma promessa de entrega de todas as configurações no mesmo dia.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

Armazenamento Preço oficial 256 GB R$ 21.999 512 GB R$ 23.499 1 TB R$ 26.499 2 TB R$ 30.999

A Apple anuncia parcelamento em até 12 vezes na página do produto. Condições de pagamento e prazo de entrega devem ser conferidos na configuração escolhida quando os pedidos forem liberados.

O que muda no primeiro iPhone dobrável?

O modelo tem tela externa de 5,4 polegadas e interna de 7,6 polegadas, chip A20 Pro e duas câmeras traseiras de 48 megapixels.

Segundo as especificações brasileiras da Apple, o aparelho pesa 254 gramas e mede 5,2 mm aberto e 11,3 mm fechado. O sistema de bateria dupla acompanha as duas metades do corpo dobrável.

É preciso preparar a linha para o eSIM

O Duo não aceita chip físico. A ativação depende de uma operadora e de um plano compatíveis com eSIM, o chip digital.

O procedimento pode envolver transferência da linha, QR Code ou aplicativo da operadora. Antes de trocar de aparelho, o comprador deve confirmar qual opção está disponível para seu número.