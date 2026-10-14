Às vésperas do iPhone Duo, Apple atinge US$ 5 trilhões em valor de mercado

RESUMO ＋ A Apple fechou pela primeira vez acima de US$ 5 trilhões em valor de mercado, patamar antes alcançado apenas pela Nvidia no encerramento de um pregão. O marco ocorre no início da gestão de John Ternus, que assumiu em setembro após construir sua carreira na engenharia dos produtos da companhia.

A Apple terminou pela primeira vez um dia avaliada em mais de US$ 5 trilhões, entrando em um território que apenas a Nvidia havia alcançado no fechamento de um pregão.

O marco chega pouco mais de um mês depois da troca de comando da fabricante do iPhone — John Ternus assumiu a empresa com a tarefa de conduzir a próxima geração de produtos e ampliar sua presença na inteligência artificial.

A companhia encerrou a sessão desta quarta-feira, 14, com valor de mercado de US$ 5,005 trilhões, segundo a Dow Jones Market Data. A fabricante do iPhone havia superado o patamar durante seis pregões anteriores, mas recuou antes do encerramento.

A marca é alcançada às vésperas do lançamento oficial do iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da empresa. A pré-venda abre nesta sexta-feira, 16, e o aparelho chega às lojas em 23 de outubro, inclusive no Brasil, onde custa a partir de R$ 21.999.

O engenheiro que herdou a máquina de Tim Cook

A trajetória de Ternus acompanha boa parte dos produtos que definiram a Apple nas últimas décadas. Ele entrou na empresa em 2001, na equipe de design de produto, tornou-se vice-presidente de engenharia de hardware em 2013 e assumiu a vice-presidência sênior da área em 2021.

Seu trabalho passou por linhas como iPhone, iPad, Mac e AirPods. A experiência alimenta a expectativa de que a nova gestão dê mais peso à combinação entre design, engenharia e novos recursos de software.

Cook construiu sua reputação em operações e cadeia de suprimentos. Ternus chega à liderança pela engenharia, uma diferença que analistas observam para avaliar como a empresa poderá desenvolver produtos e assumir riscos.

A inteligência artificial é um dos testes da nova gestão

A transição ocorre enquanto a Apple tenta recuperar terreno na IA generativa. A companhia apresentou o Apple Intelligence em 2024, mas adiou recursos centrais, incluindo a reformulação da Siri.

Para os analistas, o desafio de Ternus é transformar a tecnologia em funções úteis nos aparelhos que os clientes já utilizam. Seu histórico em hardware sustenta a expectativa de integrar IA e dispositivos, além de acompanhar os avanços dos concorrentes em software.

O Bank of America apontou a possibilidade de maior apetite por risco sob o novo CEO, com investimentos e aquisições voltados a categorias como óculos com IA e robótica. São expectativas sobre a gestão, não anúncios de produtos ou decisões já tomadas.

O fechamento acima de US$ 5 trilhões estabelece um recorde para a companhia, mas não mede o desempenho de suas ferramentas de IA. O próximo capítulo da Apple dependerá também dos produtos que Ternus conseguir colocar nas mãos dos usuários.