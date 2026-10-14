Às vésperas do iPhone Duo, Apple atinge US$ 5 trilhões em valor de mercado

John Ternus: novo CEO assumiu o cargo há um mês ( Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 19h54.
A Apple fechou pela primeira vez acima de US$ 5 trilhões em valor de mercado, patamar antes alcançado apenas pela Nvidia no encerramento de um pregão. O marco ocorre no início da gestão de John Ternus, que assumiu em setembro após construir sua carreira na engenharia dos produtos da companhia.
A Apple terminou pela primeira vez um dia avaliada em mais de US$ 5 trilhões, entrando em um território que apenas a Nvidia havia alcançado no fechamento de um pregão.
O marco chega pouco mais de um mês depois da troca de comando da fabricante do iPhone — John Ternus assumiu a empresa com a tarefa de conduzir a próxima geração de produtos e ampliar sua presença na inteligência artificial.
A companhia encerrou a sessão desta quarta-feira, 14, com valor de mercado de US$ 5,005 trilhões, segundo a Dow Jones Market Data. A fabricante do iPhone havia superado o patamar durante seis pregões anteriores, mas recuou antes do encerramento.
A marca é alcançada às vésperas do lançamento oficial do iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da empresa. A pré-venda abre nesta sexta-feira, 16, e o aparelho chega às lojas em 23 de outubro, inclusive no Brasil, onde custa a partir de R$ 21.999.
A trajetória de Ternus acompanha boa parte dos produtos que definiram a Apple nas últimas décadas. Ele entrou na empresa em 2001, na equipe de design de produto, tornou-se vice-presidente de engenharia de hardware em 2013 e assumiu a vice-presidência sênior da área em 2021.
Seu trabalho passou por linhas como iPhone, iPad, Mac e AirPods. A experiência alimenta a expectativa de que a nova gestão dê mais peso à combinação entre design, engenharia e novos recursos de software.
Cook construiu sua reputação em operações e cadeia de suprimentos. Ternus chega à liderança pela engenharia, uma diferença que analistas observam para avaliar como a empresa poderá desenvolver produtos e assumir riscos.
A transição ocorre enquanto a Apple tenta recuperar terreno na IA generativa. A companhia apresentou o Apple Intelligence em 2024, mas adiou recursos centrais, incluindo a reformulação da Siri.
Para os analistas, o desafio de Ternus é transformar a tecnologia em funções úteis nos aparelhos que os clientes já utilizam. Seu histórico em hardware sustenta a expectativa de integrar IA e dispositivos, além de acompanhar os avanços dos concorrentes em software.
O Bank of America apontou a possibilidade de maior apetite por risco sob o novo CEO, com investimentos e aquisições voltados a categorias como óculos com IA e robótica. São expectativas sobre a gestão, não anúncios de produtos ou decisões já tomadas.
O fechamento acima de US$ 5 trilhões estabelece um recorde para a companhia, mas não mede o desempenho de suas ferramentas de IA. O próximo capítulo da Apple dependerá também dos produtos que Ternus conseguir colocar nas mãos dos usuários.
John Ternus é o CEO desde 1º de setembro de 2026. Tim Cook passou a ocupar a presidência executiva do conselho.
A empresa havia ultrapassado esse valor durante seis pregões anteriores, mas ainda não tinha encerrado uma sessão acima da marca.
Não. Ele resulta da multiplicação do preço das ações pela quantidade de papéis em circulação. Não representa faturamento nem dinheiro em caixa.