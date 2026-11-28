O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está em fim de mandato, vai se reunir na manhã de domingo, 29, com Gadi Eisenkot, seu principal adversário e o político encarregado de formar o próximo governo. O objetivo é negociar uma coalizão, informou neste sábado o Likud, partido do premier, segundo o jornal O Globo, com informações de agências internacionais.

O encontro foi marcado depois de Eisenkot convidar Netanyahu para negociar um "governo de união" e verificar, nas 24 horas seguintes, "o quanto ele é sério". Horas antes, o premier havia oferecido um revezamento no cargo: o rival seria primeiro-ministro primeiro, enquanto Netanyahu ocuparia o posto de primeiro-ministro alternativo e voltaria a chefiar o governo numa segunda etapa.

A proposta de revezamento de Netanyahu

Netanyahu fez a oferta nas redes sociais e defendeu um governo de união nacional diante dos desafios de segurança do país. "Minha responsabilidade como líder exige que eu deixe tudo de lado [...] e concorde que Gadi Eisenkot assuma o cargo de primeiro-ministro, enquanto eu serei primeiro-ministro alternativo no início do mandato", escreveu.

Na mesma mensagem, disse que "naturalmente" deveria liderar o governo de união, ou pelo menos ser o primeiro no revezamento, mas justificou a concessão pela "magnitude do perigo existencial" enfrentado por Israel. O premier também defendeu um governo com "todos os partidos que veem Israel como o Estado-nação do povo judeu", o que deixa de fora as legendas árabes.

A proposta não define quanto tempo duraria o mandato de Eisenkot. Uma fonte do Likud disse ao jornal israelense Haaretz que Netanyahu deve exigir que o rival só assuma mais tarde, permanecendo no poder até lá por "considerações de segurança".

A resposta de Eisenkot

"Se o Likud estiver realmente disposto a formar um governo de união, estou pronto para verificar, nas próximas 24 horas, o quanto ele é sério", afirmou Eisenkot, líder do partido centrista Yashar, em comunicado. Ele convidou Netanyahu e sua equipe para negociações aceleradas no hotel Dan Accadia, em Herzliya, ainda na noite de sábado.

Eisenkot disse ter enviado a Netanyahu, no último domingo, por um canal secreto, uma proposta detalhada com "concessões significativas", que ainda não teve resposta. Segundo ele, há cerca de três semanas sua equipe busca negociações de boa-fé, mas só encontrou "recusas e evasivas". O ex-chefe do Estado-Maior reafirmou que pretende empossar um governo nos próximos dias.

Desconfiança entre os aliados de Eisenkot

O bloco de Eisenkot recebeu a oferta com ceticismo. Segundo o Haaretz, ele planejava fechar na próxima quinta-feira um acordo de coalizão com Naftali Bennett, líder do partido Juntos, e informar ao presidente, no fim de semana, que tinha condições de formar o governo. Bennett, porém, adiou a reunião para domingo e deu a Netanyahu até lá para apresentar uma proposta em que o próprio Bennett ficaria com a segunda etapa do revezamento.

Bennett disse que o premier tomou a decisão certa, mas que cabe a ele provar suas intenções. "Vamos seguir esta regra: respeitá-lo, desconfiar dele, e depois desconfiar de novo. Acima de tudo, agir rápido", afirmou. Para ele, um eventual governo de união teria de incluir:

uma comissão estatal de investigação sobre o ataque do Hamas de 7 de Outubro;

sobre o ataque do Hamas de 7 de Outubro; um limite para o tempo de permanência de um primeiro-ministro no cargo;

o bloqueio das leis da reforma judicial ;

; prioridade para quem serve nas Forças Armadas.

Outros aliados foram mais duros. O ex-premier Yair Lapid, copresidente do Juntos, chamou a proposta de "mais uma manobra de um estelionatário reincidente". O líder dos Democratas, Yair Golan, também rejeitou a oferta: "Chega de truques. Netanyahu perdeu."

Youssef Jabareen, líder da Lista Conjunta, formada majoritariamente por árabes, escreveu que "a maioria democrática decidiu" que o atual governo precisa sair. O partido deve apoiar um governo de Eisenkot sem integrar a coalizão. Do lado de Netanyahu, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, do Sionismo Religioso, disse que a oferta é "genuína e sincera" e se ofereceu para garantir qualquer acordo com Eisenkot.

Impasse após as eleições em Israel

A oferta acontece em meio às negociações abertas pelas eleições parlamentares de 27 de outubro, que terminaram sem maioria clara para nenhum dos blocos. O presidente Isaac Herzog encarregou Eisenkot de formar uma coalizão depois que partidos com 67 deputados recomendaram seu nome.

O Likud ficou com 27 das 120 cadeiras do Parlamento, e o bloco alinhado a Netanyahu soma 53. O grupo liderado pelo Yashar tem 48, e os partidos árabes, 19. São necessários pelo menos 61 votos para ter maioria. Até agora, o Yashar fechou acordos com os Democratas, de centro-esquerda, e com o Yisrael Beytenu, de direita, que juntos somam 36 cadeiras.

Na sexta-feira, Eisenkot criticou o Likud pela falta de avanços: segundo ele, os dois partidos fizeram só cinco reuniões em duas semanas, sem propostas concretas do lado do premier. As principais divergências são a comissão de investigação sobre as falhas que permitiram o ataque do Hamas, a presença da direita radical no governo e uma lei de serviço militar ou nacional obrigatório para os ultraortodoxos, que hoje têm amplas isenções.

O líder do Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, já havia alertado que uma oferta de revezamento poderia ser uma estratégia de Netanyahu para arrastar as negociações e provocar novas eleições.

Herzog deu a Eisenkot 28 dias para formar o governo, prazo que termina em 6 de dezembro e pode ser estendido por mais duas semanas. Eisenkot prometeu anunciar a coalizão antes do fim do prazo, sem pedir prorrogação. Se não conseguir, a tarefa pode passar a outro candidato, ou o país pode ter uma nova eleição.