iPhone Duo começa a ser vendido no Brasil nesta semana; veja preços

RESUMO ＋O iPhone Duo, primeiro dobrável da Apple, custa a partir de R$ 21.999 no Brasil, quase o dobro do iPhone 18 Pro. A pré-venda brasileira abre em 16 de outubro, com entregas a partir do dia 23. O aparelho tem tela externa de 5,4 polegadas e interna de 7,6 polegadas, chip A20 Pro e Touch ID no lugar do Face ID. A câmera e a resistência à água ficam abaixo das do iPhone 18 Pro.

A Apple lançou no mês passado o iPhone Duo, primeiro dobrável da marca. O modelo vai custar a partir de de US$ 1.999 nos Estados Unidos e R$ 21.999 no Brasil — quase o dobro do iPhone 18 Pro, apresentado no mesmo evento.

O formato lembra o que outras marcas, como a Samsung e a Huawei, já trazem há décadas, como um livro: fechado, a tela externa tem 5,4 polegadas; aberto, o painel interno chega a 7,6 polegadas, uma área 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max.

Quanto custa o iPhone dobrável no Brasil?

Os preços foram publicados pela Apple na loja brasileira no mesmo dia do anúncio. O modelo é vendido em quatro configurações de armazenamento:

256 GB por R$ 21.999;

512 GB por R$ 23.499;

1 TB por R$ 26.499;

2 TB — capacidade inédita para um iPhone — por R$ 30.999.

A diferença para o iPhone 18 Pro na mesma faixa de armazenamento é de cerca de R$ 10.000. O 18 Pro começa em R$ 11.999 (256 GB), enquanto o 18 Pro Max parte de R$ 12.999. Quem optar pelo Duo na versão de 2 TB pagará quase três vezes o valor de entrada do 18 Pro.

Quando o iPhone Duo chega ao Brasil?

A pré-venda brasileira abre em 16 de outubro, e as entregas começam em 23 de outubro. O Brasil está na primeira leva de mais de 70 países — situação rara para a estreia de uma categoria nova dentro da linha iPhone. As cores disponíveis no lançamento são Branco-estrela (Star White) e Céu noturno (Night Sky).

O que muda no hardware do iPhone Duo

iPhone Duo marca primeiro smartphone dobrável da Apple e foi anunciado ao lado dos modelos iPhone 18 Pro e Pro Max; confira os detalhes, disponibilidade e preços (Apple/Divulgação)

O corpo é feito de titânio de grau aeroespacial. Aberto, o aparelho tem 4,5 mm de espessura e, segundo a Apple, é o iPhone mais fino já produzido. Fechado, são 9,7 mm. O peso é de 201 gramas.

O chip é o A20 Pro, o mesmo do iPhone 18 Pro, fabricado em processo de 2 nanômetros. A câmera traseira reúne um sensor principal de 48 MP com zoom óptico de 2x e uma ultrawide de 48 MP. Não há teleobjetiva dedicada de longo alcance — uma diferença em relação ao 18 Pro, que conta com abertura variável no sensor principal e alcance maior de zoom.

O Touch ID volta ao botão lateral, substituindo o Face ID. A Apple optou pelo leitor de digital por questões de espaço interno no corpo dobrável. O desbloqueio também pode ser feito pelo Apple Watch. Sob a tela interna, uma câmera FaceTime desaparece quando não está em uso — recurso que concorrentes tentaram em gerações anteriores com resultados variados.

O sistema operacional é o iOS 27, adaptado para a tela dupla. O Split View permite usar dois apps lado a lado na tela interna, algo que antes ficava restrito ao iPad. O suporte ao Apple Pencil via USB-C está previsto para chegar ao longo do ano. O aparelho é eSIM — não há gaveta para chip físico. A certificação de resistência é IP48, inferior ao IP68 do iPhone 18 Pro.

iPhone Duo ou iPhone 18 Pro: qual faz sentido

A decisão passa pelo uso da tela. Quem trabalha com dois apps abertos ao mesmo tempo — edição de texto e e-mail lado a lado, chamadas de vídeo com anotações na outra metade — ganha com os 7,6 polegadas do Duo. O formato também permite apoiar o aparelho na própria dobra, funcionando como suporte para gravações ou videochamadas sem acessório extra.

Quem prioriza fotografia encontra mais recursos no iPhone 18 Pro. A câmera com abertura variável (de f/1.48 a f/4) e o zoom óptico superior são ausências relevantes no Duo, que depende de processamento digital para distâncias maiores que 2x.

Em resistência, o 18 Pro também leva vantagem. Dobráveis têm mais pontos de falha mecânica — dobradiça e tela flexível — do que smartphones de corpo rígido. A diferença de preço entre os dois na configuração de entrada, superior a R$ 10 mil, compra um Apple Watch e um par de AirPods com folga.