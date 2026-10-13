Apple lança HomeView, tela com IA que reconhece moradores e controla a casa

RESUMO ＋ A Apple apresentou o HomeView, uma tela doméstica com Siri AI e reconhecimento de até seis usuários. O aparelho chega em novembro por US$ 299 nos Estados Unidos, sem lançamento anunciado para o Brasil.

A Apple anunciou nesta terça-feira, 13, o HomeView, aparelho que combina tela de sete polegadas, chamadas pelo FaceTime, entretenimento e controle da casa conectada. A proposta é reunir essas atividades em um dispositivo compartilhado, capaz de reconhecer quem está diante dele e adaptar o conteúdo ao morador.

O HomeView terá versões para mesa e parede, ambas por US$ 299 nos Estados Unidos. A pré-venda começa hoje em mercados selecionados, com chegada às lojas em 13 de novembro; o Brasil não aparece na lista anunciada.

O aparelho reconhece até seis usuários pelo rosto, cada um com sua própria tela inicial, aplicativos e widgets. A Siri AI permite conversar e, quando conectada a um iPhone ou iPad compatível, consultar informações pessoais, como mensagens e compromissos.

A novidade amplia a presença da Apple na casa conectada, onde a empresa já oferece o aplicativo Casa para organizar e controlar acessórios. Nesse ecossistema, iluminação, segurança e climatização podem ser reunidas em uma interface, com acesso aos equipamentos de cada cômodo e criação de rotinas automáticas.

Uma automação pode acender as luzes ao pôr do sol, fechar persianas quando o morador sai ou ajustar o aquecimento antes de sua chegada. Essas ações dependem de acessórios compatíveis: o sistema envia o comando, mas quem o executa é a lâmpada, a fechadura, a tomada ou outro equipamento conectado.

A Siri passa a acompanhar a conversa

A Siri AI faz parte da reformulação da assistente anunciada pela Apple neste ano. Segundo a companhia, a nova versão consegue manter conversas, compreender informações pessoais e realizar ações entre aplicativos, dentro das condições de acesso e compatibilidade de cada aparelho.

Essa mudança aproxima a assistente da proposta dos agentes pessoais: o usuário pode formular um pedido que depende de informações espalhadas por diferentes ferramentas, em vez de precisar abrir cada uma delas para procurar o que precisa.

No HomeView, os recursos de contexto pessoal exigem um iPhone ou iPad emparelhado com Apple Intelligence. O anúncio também estabelece condições de autenticação para exibir informações privadas em uma tela usada por diferentes pessoas.

A disputa com Amazon e Google chega à sala

A Apple entra em um mercado em que os assistentes domésticos também recebem modelos de IA generativa. A Amazon aposta na Alexa+, enquanto o Google leva o Gemini ao seu ecossistema de casa conectada, com a promessa de tornar as interações menos dependentes de comandos fixos.

A integração entre assistente e serviços também aparece nos celulares. O Gemini no Android, por exemplo, conecta a conversa a ferramentas de agenda, e-mail e organização. Na casa, a compatibilidade com os acessórios acrescenta outra camada à escolha do consumidor.

Quando chega ao Brasil?

A Apple ainda não informou preço nem data para o mercado brasileiro, e a Siri AI do HomeView estreia em inglês. A expansão da assistente em outros produtos não representa, por si só, a confirmação de venda do novo aparelho no país.

Em setembro, a companhia anunciou a disponibilização da Siri AI em versão beta em português do Brasil para outubro. Os recursos da Apple Intelligence, porém, variam conforme idioma, região e dispositivo, e algumas funções executadas em servidores estão sujeitas a limites diários de uso.