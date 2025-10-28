iPhone 18: possível nova ferramenta da Apple deve agradar consumidores

O iPhone 17 foi lançado há cerca de um mês, mas isso não impede os rumores sobre o iPhone 18 de ganharem espaço na internet. Um deles pode agradar os usuários de longa data do smartphone da Apple (AAPL).

De acordo com informações do site MacRumors, especializado nos produtos da marca, a Apple estaria buscando paridade de memória entre todas as versões do próximo modelo.

Isso significa que, ao contrário do iPhone 17, onde apenas o modelo Pro conta com 12GB de memória, todos os dispositivos da linha iPhone 18 podem contar com a mesma quantidade de memória RAM, algo que deve agradar os fãs da marca que sempre esperaram um nível mais alto de desempenho, independentemente da versão escolhida.

O movimento tem como base, entre outros fatores, o crescente uso de inteligência artificial diretamente nos dispositivos, o que demanda cada vez mais poder de processamento. A Apple estaria, então, em conversas com seus principais fornecedores de chips — Samsung, SK Hynix e Micron — para garantir o fornecimento de DRAM móvel LPDDR5X, disponível atualmente apenas em versões de 12GB e 16GB.