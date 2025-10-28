Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

iPhone 18: possível nova ferramenta da Apple deve agradar consumidores

De acordo com informações do site MacRumors, especializado nos produtos da marca, a Apple estaria buscando algo que deve agradar os fãs da marca

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08h32.

O iPhone 17 foi lançado há cerca de um mês, mas isso não impede os rumores sobre o iPhone 18 de ganharem espaço na internet. Um deles pode agradar os usuários de longa data do smartphone da Apple (AAPL).

De acordo com informações do site MacRumors, especializado nos produtos da marca, a Apple estaria buscando paridade de memória entre todas as versões do próximo modelo.

Isso significa que, ao contrário do iPhone 17, onde apenas o modelo Pro conta com 12GB de memória, todos os dispositivos da linha iPhone 18 podem contar com a mesma quantidade de memória RAM, algo que deve agradar os fãs da marca que sempre esperaram um nível mais alto de desempenho, independentemente da versão escolhida.

O movimento tem como base, entre outros fatores, o crescente uso de inteligência artificial diretamente nos dispositivos, o que demanda cada vez mais poder de processamento. A Apple estaria, então, em conversas com seus principais fornecedores de chips — Samsung, SK Hynix e Micron — para garantir o fornecimento de DRAM móvel LPDDR5X, disponível atualmente apenas em versões de 12GB e 16GB.

Acompanhe tudo sobre:AppleiPhoneSmartphones

Mais de Tecnologia

Apple deve alcançar US$ 100 bilhões em receita de serviços

Nike aposta em tênis com tecnologia robótica em projeto que deve redefinir a corrida

Setores de alta tecnologia lideram crescimento industrial na China

183 milhões de e-mails e senhas foram expostos, diz especialista

Mais na Exame

Mundo

'Nova era de ouro': Trump e Japão anunciam acordo sobre terras raras

Brasil

Paraná Pesquisas: aprovação de Lula sobe 5 pontos e empata com reprovação

Casual

Glenmorangie lança edição limitada ‘A Tale of Spices’ no Brasil

Mercados

Trump no Japão e confiança do consumidor dos EUA: o que move o mercado