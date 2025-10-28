Apple, Amazon, Google: 'big techs' divulgam balanços — o que esperar?

IA: Wall Street ficará de olho em desenvolvimento da tecnologia (Imagem gerada por IA/Freepik)
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 06h19.
As big techs têm uma semana cheia pela frente, com a divulgação dos resultados de Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Meta (META) e Alphabet (GOOGL).
Para Wall Street, a principal expectativa recai sobre a inteligência artificial (IA), que deve ser um dos principais indicadores da saúde das gigantes de tecnologia.
A Microsoft divulgará resultados nesta quarta-feira, 29, após o fechamento das bolsas em Nova York. Com sua divisão de nuvem Azure, a companhia tem sido beneficiada pelo aumento na demanda por infraestrutura de inteligência artificial.
Espera-se que a empresa registre crescimento no terceiro trimestre, principalmente impulsionado pela sua colaboração com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT.
O crescimento da Azure, que já é um dos motores de crescimento da empresa, deve continuar a superar as expectativas.
A Microsoft continua a investir em seus centros de dados e em tecnologias emergentes e pode usar os resultados para reforçar sua posição no mercado de IA corporativa.
O grande desafio para a empresa é garantir que a sua infraestrutura em nuvem esteja pronta para atender a um crescimento mais acelerado.
A demanda por serviços de nuvem está em ascensão, mas, ao mesmo tempo, a Microsoft enfrenta "restrições de capacidade", algo que muitos analistas acreditam ser uma preocupação crescente.
Nos últimos meses, o cenário de alta concorrência com Amazon AWS e Google Cloud também coloca pressão sobre a Microsoft, que precisa demonstrar não apenas a escalabilidade de sua plataforma, mas também a eficácia das soluções de IA para clientes empresariais.
A empresa tem o potencial de conquistar uma parcela maior desse mercado, mas precisa provar que a demanda é real e que a execução está alinhada com suas ambições.
A Alphabet, controladora do Google, também apresenta resultados na noite do dia 29, com o tema da inteligência artificial no foco do investidor.
A gigante das buscas tem um histórico de sucesso no mercado de anúncios digitais, mas agora enfrenta um desafio adicional: a demanda por sua infraestrutura de nuvem, especialmente com a popularização da IA.
O Google Cloud compete diretamente com Azure e AWS e continua a ser uma parte da estratégia da Alphabet para capitalizar sobre o boom de IA.
No entanto, surge a dúvida nos mercados: como a empresa vai lidar com o aumento da demanda por seus serviços de nuvem, especialmente com as capacidades limitadas de suas instalações?
A Alphabet continua sendo uma das líderes no desenvolvimento de IA, com projetos como o Bard (o chatbot da empresa) e várias outras iniciativas no campo da automação e aprendizado de máquinas.
A Meta, por sua vez, se distanciou de sua origem como uma plataforma de mídia social para se tornar um jogador na infraestrutura de IA.
Com investimentos em data centers e em suas capacidades de nuvem, a Meta está apostando no futuro da computação de alta capacidade para impulsionar suas operações de IA, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de sistemas de recomendação e anúncios mais inteligentes.
A Meta enfrenta uma pressão para garantir que seus gastos com infraestrutura de IA resultem em um retorno.
A empresa, que ainda mantém sua liderança no mercado de publicidade digital, agora precisa justificar os custos elevados com a construção de centros de dados, algo que pode afetar suas margens de lucro no curto prazo.
Embora os lucros do setor de publicidade da Meta continuem a ser robustos, os investidores estarão atentos ao impacto da transformação da empresa e ao ritmo de retorno que ela pode alcançar com a expansão da IA.
A companhia fundada por Mark Zuckerberg também divulgará resultados no dia 29, após o fechamento dos mercados.
A Amazon, com sua divisão de nuvem AWS e um dos impérios de e-commerce do mundo, também está envolvida na corrida pela IA.
Espera-se que a empresa continue a investir em sua infraestrutura de nuvem para atender à demanda criada por essa tecnologia.
Ao mesmo tempo, o e-commerce da Amazon segue sendo uma parte da estratégia da empresa, especialmente com o aumento da digitalização do varejo.
A IA se mostra uma área de grande potencial, mas sua monetização e a transformação em receitas ainda são um desafio. A Amazon precisa não apenas manter sua liderança no e-commerce, mas também aumentar a rentabilidade de seus novos investimentos em IA.
A Apple se destaca das demais gigantes da tecnologia, pois sua base de negócios é construída em torno de produtos de consumo, como o iPhone, e não em infraestrutura de nuvem ou IA.
A empresa está começando a explorar o campo da IA com mais seriedade, especialmente em sua linha de produtos com aprendizado de máquina integrado, como o iPhone 17.
Enquanto a Apple não tem o mesmo nível de investimentos em infraestrutura de IA e nuvem que as outras gigantes, ela continua a ser uma das empresas mais valiosas do mundo devido ao seu portfólio de produtos inovadores e sua capacidade de atrair consumidores.
No entanto, a companhia vai precisar demonstrar que suas inovações de produto, combinadas com uma demanda por seus serviços digitais, continuam a justificar sua avaliação.
Veja, a seguir, as datas de divulgação dos balanços das 'big techs':
|Empresa
|Data
|Dia
|Horário
|Alphabet (Google)
|29 de outubro
|Quarta-feira
|Após o fechamento do mercado
|Meta (Facebook)
|29 de outubro
|Quarta-feira
|Após o fechamento do mercado
|Microsoft
|29 de outubro
|Quarta-feira
|Após o fechamento do mercado
|Apple
|30 de outubro
|Quinta-feira
|Após o fechamento do mercado
|Amazon
|30 de outubro
|Quinta-feira
|Após o fechamento do mercado