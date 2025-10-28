Apple, Amazon, Google: 'big techs' divulgam balanços — o que esperar?

As big techs têm uma semana cheia pela frente, com a divulgação dos resultados de Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Meta (META) e Alphabet (GOOGL).

Para Wall Street, a principal expectativa recai sobre a inteligência artificial (IA), que deve ser um dos principais indicadores da saúde das gigantes de tecnologia.

Microsoft: o peso das parcerias estratégicas

A Microsoft divulgará resultados nesta quarta-feira, 29, após o fechamento das bolsas em Nova York. Com sua divisão de nuvem Azure, a companhia tem sido beneficiada pelo aumento na demanda por infraestrutura de inteligência artificial.

Espera-se que a empresa registre crescimento no terceiro trimestre, principalmente impulsionado pela sua colaboração com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT.

O crescimento da Azure, que já é um dos motores de crescimento da empresa, deve continuar a superar as expectativas.

A Microsoft continua a investir em seus centros de dados e em tecnologias emergentes e pode usar os resultados para reforçar sua posição no mercado de IA corporativa.

O grande desafio para a empresa é garantir que a sua infraestrutura em nuvem esteja pronta para atender a um crescimento mais acelerado.

A demanda por serviços de nuvem está em ascensão, mas, ao mesmo tempo, a Microsoft enfrenta "restrições de capacidade", algo que muitos analistas acreditam ser uma preocupação crescente.

Nos últimos meses, o cenário de alta concorrência com Amazon AWS e Google Cloud também coloca pressão sobre a Microsoft, que precisa demonstrar não apenas a escalabilidade de sua plataforma, mas também a eficácia das soluções de IA para clientes empresariais.

A empresa tem o potencial de conquistar uma parcela maior desse mercado, mas precisa provar que a demanda é real e que a execução está alinhada com suas ambições.

Alphabet: entre a nuvem e a IA

A Alphabet, controladora do Google, também apresenta resultados na noite do dia 29, com o tema da inteligência artificial no foco do investidor.

A gigante das buscas tem um histórico de sucesso no mercado de anúncios digitais, mas agora enfrenta um desafio adicional: a demanda por sua infraestrutura de nuvem, especialmente com a popularização da IA.

O Google Cloud compete diretamente com Azure e AWS e continua a ser uma parte da estratégia da Alphabet para capitalizar sobre o boom de IA.

No entanto, surge a dúvida nos mercados: como a empresa vai lidar com o aumento da demanda por seus serviços de nuvem, especialmente com as capacidades limitadas de suas instalações?

A Alphabet continua sendo uma das líderes no desenvolvimento de IA, com projetos como o Bard (o chatbot da empresa) e várias outras iniciativas no campo da automação e aprendizado de máquinas.

Meta: de rede social à infraestrutura de IA

A Meta, por sua vez, se distanciou de sua origem como uma plataforma de mídia social para se tornar um jogador na infraestrutura de IA.

Com investimentos em data centers e em suas capacidades de nuvem, a Meta está apostando no futuro da computação de alta capacidade para impulsionar suas operações de IA, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de sistemas de recomendação e anúncios mais inteligentes.

A Meta enfrenta uma pressão para garantir que seus gastos com infraestrutura de IA resultem em um retorno.

A empresa, que ainda mantém sua liderança no mercado de publicidade digital, agora precisa justificar os custos elevados com a construção de centros de dados, algo que pode afetar suas margens de lucro no curto prazo.

Embora os lucros do setor de publicidade da Meta continuem a ser robustos, os investidores estarão atentos ao impacto da transformação da empresa e ao ritmo de retorno que ela pode alcançar com a expansão da IA.

A companhia fundada por Mark Zuckerberg também divulgará resultados no dia 29, após o fechamento dos mercados.

Amazon: do e-commerce à nuvem

A Amazon, com sua divisão de nuvem AWS e um dos impérios de e-commerce do mundo, também está envolvida na corrida pela IA.

Espera-se que a empresa continue a investir em sua infraestrutura de nuvem para atender à demanda criada por essa tecnologia.

Ao mesmo tempo, o e-commerce da Amazon segue sendo uma parte da estratégia da empresa, especialmente com o aumento da digitalização do varejo.

A IA se mostra uma área de grande potencial, mas sua monetização e a transformação em receitas ainda são um desafio. A Amazon precisa não apenas manter sua liderança no e-commerce, mas também aumentar a rentabilidade de seus novos investimentos em IA.

Apple: menos infraestrutura, mais consumidor

A Apple se destaca das demais gigantes da tecnologia, pois sua base de negócios é construída em torno de produtos de consumo, como o iPhone, e não em infraestrutura de nuvem ou IA.

A empresa está começando a explorar o campo da IA com mais seriedade, especialmente em sua linha de produtos com aprendizado de máquina integrado, como o iPhone 17.

Enquanto a Apple não tem o mesmo nível de investimentos em infraestrutura de IA e nuvem que as outras gigantes, ela continua a ser uma das empresas mais valiosas do mundo devido ao seu portfólio de produtos inovadores e sua capacidade de atrair consumidores.

No entanto, a companhia vai precisar demonstrar que suas inovações de produto, combinadas com uma demanda por seus serviços digitais, continuam a justificar sua avaliação.

Veja, a seguir, as datas de divulgação dos balanços das 'big techs':