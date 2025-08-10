Tecnologia

Mapa do Instagram: o que você precisa saber antes de usar a função de localização

Segundo a Meta, o recurso ajuda as pessoas a “ficarem atualizadas com os amigos”. A empresa destacou que a função é opcional

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 15h33.

O Instagram anunciou na última quarta-feira, 6, um mapa de localização disponível via mensagens diretas. O recurso mostra a última localização ativa dos amigos que ativarem a função. Ele também destaca locais com muitas postagens simultâneas, como festivais ou eventos públicos.

Segundo a Meta, o recurso ajuda as pessoas a “ficarem atualizadas com os amigos”. A empresa destacou que a função é opcional. 

O que é o Mapa do Instagram?

O novo mapa, disponível no topo da caixa de mensagens do Instagram, permite compartilhar a localização em tempo real durante o uso do aplicativo. A ferramenta também exibe pontos no mapa com as localizações de usuários que divulgaram essas informações em postagens recentes no feed.

Para quem aparece o meu mapa do Instagram?

A Meta informa que o compartilhamento de localização vem desativado e só é ativado se o usuário optar por isso. É possível limitar quem vê essas informações ou desligar a função a qualquer momento.

A empresa define o recurso como uma “maneira nova e leve de se conectar”. Funções parecidas já existem em outros serviços — o Snapchat tem um mapa personalizado, dispositivos Apple permitem compartilhar localização entre usuários e outras plataformas da Meta, como Facebook e WhatsApp, também oferecem compartilhamento em tempo real.

Como desativar a função do Mapa do Instagram?

Para verificar as permissões de compartilhamento de localização no Instagram, os usuários podem tentar algumas opções:

No aplicativo:

  • Abra o Instagram e acesse a caixa de entrada de mensagens.
  • Entre no mapa.
  • Vá até as configurações.
  • Altere o compartilhamento de localização para “ninguém”.

No celular:

  • Abra as configurações do dispositivo.
  • Acesse a aba de serviços de localização.
  • Escolha permitir ou não o uso de localização pelo Instagram.
