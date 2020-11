Imagens vazadas mostram visual de novo smartphone da Samsung

Imagens vazadas mostram o suposto novo visual do Galaxy S21, principal smartphone da Samsung para 2021. Essa linha de aparelhos foi apresentada em fevereiro neste ano, assim como em 2019, mas a companhia sul-coreana deve revelar o produto ainda no mês de janeiro do ano que vem. Portanto, detalhes sobre o S21 já começaram a surgir na web.

As imagens foram obtidas pelo site chinês IT Home com uma fonte que seria próxima de executivos da Samsung. A empresa não confirmou a autencidade das imagens.

O produto não aparece em fotos, mas, sim, em renderizações de computador. Esse tipo de imagem é usado pela companhia para promover seus produtos em canais digitais, como lojas e blogs oficiais.

Em vez de adotar o visual quadrado da geração passada, as câmeras múltiplas do Galaxy S21 aparecem em linha reta e na vertical. Não há mais o indicativo de zoom de até 100x, como no Galaxy S20 Ultra.

O smartphone aparece em cinco cores nas imagens: preto, prata, dourado, roxo e rosa. A câmera frontal única aparece como um ponto centralizado na tela, assim como na geração anterior, de modo a aproveitar mais o espaço frontal do produto do que faz o iPhone, que tem uma barra superior centralizada ocupando mais espaço no display.

O smartphone já teve algumas características reveladas em outros vazamentos de informações. A bateria do Galaxy S21 deve vir com capacidade de 4.000 mAh e câmeras primária e ultra-wide de 12 megapixels, bem como uma terceira para retratos, telefoto, de 64 megapixels. Um carregador de 25W deve acompanhar o produto na caixa, ou seja, a Samsung não irá seguir a tendência da Apple de eliminar o carregador de novos aparelhos. Fora isso, o produto terá compatibilidade com a internet 5G, como já acontecia na edição passada em mercados onde esse tipo de conexão móvel já era oferecida em 2020.