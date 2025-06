Huawei e SAIC preparam SUV Shangjie para competir com o BYD Song PLUS DM-i

O quinto modelo da linha Harmony Intelligent Mobility Alliance, resultado da parceria entre Huawei e SAIC, foi flagrado em testes nas ruas da China. Chamado de Shangjie, o carro pode ser o mais acessível da aliança formada por quatro montadoras, apelidada de “Quatro Reinos”.

As imagens, vazadas nesta semana, mostram o SUV camuflado com o adesivo “SRIH” no para-brisa, sigla do Instituto de Pesquisa e Inovação da SAIC. A fabricante confirmou a parceria com a Huawei em abril, e o presidente da empresa, Jia Jianxu, afirmou que o veículo será lançado ainda em 2025.

Com isso, o modelo deve ser o primeiro sob a nova marca Shangjie, voltada ao segmento de massa. O preço estimado varia entre RMB 150 mil e RMB 250 mil (cerca de R$ 110 mil a R$ 180 mil), abaixo do Aito M5, o que coloca o modelo em disputa direta com o BYD Song PLUS DM-i.

Design, porte e motorização

O veículo apresenta grade frontal fechada, para-choque com elementos em formato de “7” e placa na parte inferior central. As laterais trazem maçanetas embutidas, janelas traseiras com vidro fumê e dois tipos de roda.

Com aproximadamente 4,8 a 4,9 metros de comprimento e entre-eixos de cerca de 2,9 metros, o Shangjie deve ocupar o segmento de SUVs médios ou grandes, superando o porte do Aito M5.

Na traseira, o carro deve adotar lanternas conectadas por uma barra contínua, além de spoiler e luz de freio elevada. O escapamento permanece oculto.

Na dianteira, um sensor LiDAR indica compatibilidade com o sistema de condução avançada Huawei ADS. No entanto, versões básicas devem contar apenas com o sistema sem LiDAR, para evitar concorrência direta com o M5.

A motorização ainda não foi confirmada, mas a expectativa é de que o modelo adote tecnologia de autonomia estendida (range extender), padrão entre os parceiros da Huawei. A arquitetura eletrônica será baseada no sistema HarmonyOS 4.0 e no cockpit inteligente da empresa. A previsão de lançamento é o quarto trimestre de 2025.

O Shangjie no mercado chinês

O Shangjie entrará no mercado de RMB 150 mil a RMB 250 mil, considerado o mais competitivo do setor de veículos elétricos na China. De acordo com a Associação de Carros de Passageiros, esse segmento representou 26,6% das vendas entre janeiro e dezembro de 2024.

O principal rival direto será o BYD Song PLUS DM-i, com preços a partir de RMB 145.800 e mais de 30 mil unidades vendidas por mês. Outros concorrentes incluem o Deepal S7 (RMB 149.900) com autonomia estendida, e o XPeng G6 (RMB 176.800), com direção inteligente baseada no sistema XNGP.

Para se diferenciar, a SAIC aposta na integração da tecnologia Huawei com sua capacidade industrial.

Impacto nas montadoras tradicionais

A SAIC investiu RMB 6 bilhões na primeira fase do projeto e formou uma equipe dedicada de 5.000 pessoas para desenvolver a marca Shangjie. A empresa também planeja construir uma fábrica exclusiva para o novo modelo.

A pressão sobre montadoras tradicionais e joint ventures deve aumentar. Modelos como BMW Série 3, Audi A4L e Mercedes Classe C já registraram cortes de preços, sendo hoje vendidos por pouco mais de RMB 200 mil.

A estratégia da Huawei no setor automotivo

A mudança de estratégia da SAIC marca um reposicionamento. Há três anos, o então presidente Chen Hong recusou parceria com a Huawei alegando risco de perda de identidade. No entanto, a queda de cerca de 90% no lucro anual e a perda de 1 milhão de unidades em volume de vendas levaram a empresa a rever sua posição.

Hoje, a Huawei já colabora com Seres, Chery, BAIC, JAC e SAIC, ampliando sua presença em faixas populares e no mercado premium. O lançamento do Shangjie amplia essa estratégia e pode consolidar a Huawei como peça central na nova fase do setor automotivo chinês.