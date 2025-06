Sistema HUD da XPeng projeta rotas de navegação diretamente no para-brisa com tecnologia da Huawei

A montadora chinesa XPeng Motors apresentou oficialmente, em 5 de junho, o sistema de head-up display (HUD) “Chasing Light Panorama”. A tecnologia combina software desenvolvido pela própria XPeng com hardware da Huawei, e será integrada primeiro ao modelo G7.

Funcionamento e recursos do HUD “Chasing Light Panorama”

O HUD traz uma tela panorâmica de 87 polegadas com exibição cruzada entre faixas e cobertura de oito cenários de condução: vias expressas, bifurcações, curvas, rotatórias, cruzamentos desalinhados, túneis, aclives, declives e acessos de viadutos.

Segundo a XPeng, o sistema marca a primeira projeção do setor que sobrepõe rotas de navegação diretamente sobre a estrada. A tecnologia inclui ainda navegação em nível de faixa, assistência à condução e suporte visual à segurança, todos com base em realidade aumentada.

Como funciona a tecnologia do HUD

A empresa desenvolveu internamente um módulo de imagem de nível automotivo, que funciona com um motor de composição AR, aplicativo próprio e dados completos do veículo. O sistema também utiliza o algoritmo óptico e componentes da Huawei.

O HUD opera com um módulo de imagem LCoS e chip LCoS automotivo, cobre 85% da gama de cores NTSC, oferece brilho a partir de 12.000 nits e contraste de até 1800:1. No campo dos algoritmos, conta com recursos de compensação de tremores, inclinação e latência, evitando desalinhamento entre o ambiente físico e as projeções.

Benefícios da navegação em faixa e outros recursos de segurança

A XPeng afirmou que a navegação em faixa se alinha integralmente às estradas reais, inclusive em áreas com geometria complexa, como rotatórias. A “trilha luminosa” projetada evita obstáculos, adapta-se ao relevo e mantém estabilidade visual.

Entre outras funções, o HUD oferece avisos para mudança de faixa de veículos à frente, detecção de pedestres ocultos, alertas laterais e traseiros, assistência em chuva e neblina, além de reconhecimento automático de veículos e faixas.

O impacto da parceria entre XPeng e Huawei na indústria automotiva

A colaboração entre a XPeng Motors e a Huawei marca um avanço significativo na indústria automotiva, combinando tecnologia de ponta e realidade aumentada para transformar a forma como os motoristas interagem com a navegação e os sistemas de segurança. O lançamento do HUD "Chasing Light Panorama" representa uma evolução no uso de tecnologias visuais e assistência inteligente no setor automotivo.