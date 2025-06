Com tela quadrada, Garmin Venu X1 é aliado de corredores e concorrente do Apple Watch Ultra 2

Em um momento em que correr deixou de ser apenas um esporte e passou a representar uma prática de bem-estar e socialização, a Garmin apresentou o Venu X1, seu novo relógio fitness, posicionado para competir com o Apple Watch Ultra 2. O modelo chega com preço sugerido de US$ 799 (cerca de R$ 4.424 em conversão direta) e estará disponível a partir de 18 de junho, por hora, nos mercados dos EUA, Reino Unido e Holanda.

Voltado para diferentes perfis de usuários, desde iniciantes até competidores frequentes, o Venu X1 aposta na versatilidade e praticidade para se firmar como uma alternativa funcional e robusta no mercado de smartwatches esportivos. Entre os destaques estão a tela AMOLED de 2 polegadas, o oxímetro de pulso e uma lanterna embutida, que amplia o uso do relógio para treinos noturnos.

O dispositivo conta com mais de 100 perfis de atividades físicas, o que permite ao usuário monitorar desde caminhadas leves até corridas mais intensas. Com comandos de voz integrados, o Venu X1 também permite iniciar ou encerrar atividades e configurar timers sem tocar na tela ou precisar do celular, simplificando o uso durante treinos em movimento.

Além disso, o novo modelo incorpora um recurso já tradicional da Garmin: o foco na saúde detalhada. Com o oxímetro, é possível acompanhar a saturação de oxigênio no sangue, especialmente útil para treinos em altitudes mais elevadas ou sessões prolongadas. O design quadrado e a construção premium em titânio e lente de safira posicionam o Venu X1 como um acessório de alto padrão, voltado a quem não abre mão de desempenho técnico aliado ao estilo.

Garmin aproxima o Venu X1 do Apple Watch Ultra 2 e redesenha sua oferta premium

Na comparação com modelos anteriores da própria marca, como o Fenix 8 ou o Forerunner 970, o Venu X1 se diferencia por um posicionamento mais direto contra o Apple Watch. Apesar de não oferecer ECG ou GPS multibanda, recursos encontrados nos modelos mais avançados da Garmin, o novo dispositivo inclui mapas coloridos, úteis para treinos exploratórios ou provas em novos trajetos.

A Garmin promete bateria de até dois dias com a tela sempre ligada e até oito dias no modo de economia, um equilíbrio que visa atender usuários que priorizam visibilidade constante dos dados sem abrir mão de autonomia.

O modelo está disponível nas versões ‘Moss’, com fundo de titânio e pulseira de nylon verde, e ‘Preto’, com acabamento em titânio ardósia e pulseira de nylon preta.