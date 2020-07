Google vai descontinuar dois smartphones da linha Pixel

O Google anunciou nesta quarta-feira (1) que vai descontinuar os smartphones Pixel 3A e 3A XL. Não comercializados no Brasil, tal como os demais celulares da empresa, os dois modelos tinham preços mais acessíveis em relação aos outros aparelhos da linha.

O plano por trás da descontinuidade pode ser impulsionar a venda do Pixel 4. Lançado em outubro de 2019, este é o principal smartphone do Google. Ele conta com processador Snapdragon 730, tela de 5,81 polegadas com display em resolução de 2340 x 1080 pixels e câmeras frontal e traseira de 12,2 e 8 megapixels, respectivamente.

Rumores recentes apontam que a companhia de Mountain View pretende ainda lançar uma versão mais simples do aparelho, chamada de 4A. Vídeos do aparelho sendo testado foram divulgados na internet, mas o Google ainda não confirmou oficialmente seus planos neste sentido.

Para quem ainda estiver interessado em adquirir os modelos descontinuados, o Google informou o site Android Police que os aparelhos ainda podem ser adquiridos em parceiros comerciais da empresa. Foi possível encontrar unidades disponíveis para venda em sites de grandes varejistas americanas, como a Amazon, por exemplo.

O Google não especifica em seus balanços financeiros o quanto fatura somente com a linha de celulares. Os aparelhos são classificados no segmento “Outros”, que engloba ainda a receita obtida com a loja de aplicativos Play Store e a venda de dispositivos como os smart speakers Google Home e Nest Hub.

Em números, a cifra registrada no primeiro trimestre deste ano neste segmento foi de 4,4 bilhões de dólares – alta de 22% em relação ao mesmo período de 2019. A receita total da Alphabet, controladora do Google, no trimestre foi de 41,2 bilhões de dólares, 13% a mais do que o registrado nos primeiros três meses do ano passado.