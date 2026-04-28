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Apple cria assinatura mensal mais barata para apps da App Store

Novo modelo permite que desenvolvedores ofereçam preços mais baixos em troca de compromisso anual e receita mais previsível

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 19h38.

A Apple anunciou uma nova modalidade de assinatura para aplicativos da App Store que permitirá aos desenvolvedores cobrar mensalmente, mas com compromisso mínimo de 12 meses. A proposta busca ampliar a retenção de usuários e oferecer uma alternativa entre o plano mensal tradicional e a assinatura anual paga de uma vez.

O novo formato permitirá que clientes paguem mês a mês por assinaturas com renovação automática, desde que aceitem um vínculo de um ano. Em troca, os desenvolvedores poderão oferecer preços mais baixos, incentivando permanência mais longa e previsibilidade de receita.

Na prática, a Apple formaliza uma estratégia já comum entre aplicativos, que costumam destacar o valor mensal reduzido do plano anual para convencer o usuário a assumir um compromisso mais longo.

Agora, além de padronizar esse formato, a empresa também passa a definir regras mais claras sobre como essas ofertas devem ser exibidas para evitar mensagens enganosas sobre o custo real da assinatura.

O cliente poderá cancelar a qualquer momento, mas continuará pagando mensalmente até o fim do período contratado.

A novidade estará disponível globalmente para usuários com iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 ou versões superiores, além da liberação ampliada com as versões 26.5 previstas para maio.

Acompanhe tudo sobre:AppleAppsApps para iPhone

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