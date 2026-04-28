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MacBook Ultra com tela OLED e toque pode chegar em 2027

Apple prepara novo notebook acima da linha MacBook Pro e aposta em design mais avançado para ampliar marca Ultra

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16h50.

A Apple também trabalha em um novo MacBook Ultra, notebook que deve ocupar uma posição acima da atual linha MacBook Pro e ampliar a presença da marca Ultra dentro do portfólio da empresa.

Segundo relatos do setor, o novo modelo deverá trazer tela OLED com suporte a toque, além de um design reformulado e recursos ainda ausentes nos notebooks atuais da companhia.

A proposta é criar um equipamento mais caro e mais avançado do que o MacBook Pro, com foco em usuários dispostos a pagar mais por diferenciação tecnológica.

O lançamento estava previsto para acontecer antes, mas foi adiado por problemas no fornecimento de memória. Agora, a expectativa é de que o produto chegue no primeiro semestre de 2027.

A inclusão de tela sensível ao toque seria uma mudança relevante na estratégia da Apple, que historicamente evitou levar essa experiência para a linha MacBook.

A movimentação indica que a empresa pretende transformar o nome Ultra em uma nova camada de produtos premium, e não apenas em uma extensão pontual do Apple Watch Ultra.

Hoje, o MacBook Pro representa o topo da linha tradicional de notebooks da companhia, enquanto o possível MacBook Ultra funcionaria como uma categoria superior, com mais recursos e maior preço.

A aposta também acompanha a tendência de notebooks premium com telas OLED, tecnologia que melhora contraste, brilho e eficiência energética em comparação com painéis convencionais.

Apple pode levar selo Ultra para todo o ecossistema

Além do MacBook e do futuro iPhone dobrável, a empresa avalia expandir a nomenclatura Ultra para outros produtos, como AirPods e possivelmente o iPad.

A estratégia criaria uma hierarquia mais clara entre aparelhos padrão, Pro e Ultra, facilitando o posicionamento comercial e ampliando a segmentação de preços dentro do ecossistema da marca.

Se confirmada, a mudança reforça uma estratégia conhecida da Apple: transformar inovação incremental em novas faixas de produto com maior valor agregado.

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