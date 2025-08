Google provoca Apple: 'talvez seja hora de trocar de telefone'

O Google não perdeu tempo e usou a demora da Apple no lançamento de suas promessas de inteligência artificial (IA) para a Siri em uma nova campanha para promover o Pixel 10, novo smartphone da companhia dona do Android.

Em um comercial de 30 segundos, o Google aproveita o atraso significativo no lançamento da funcionalidade Apple Intelligence da Siri, prometida para o iPhone 16, para provocar a gigante da maçã e sugerir que os consumidores considerem mudar para o novo smartphone da empresa.

"Se você comprou um telefone novo porque uma funcionalidade estava 'chegando logo', mas já faz um ano, talvez seja hora de mudar o telefone", diz o comercial. O Pixel 10 está programado para ser lançado no dia 20 deste mês.

A provocação se concentra no fato de que a Apple anunciou a nova versão da Siri com funcionalidades personalizadas e impulsionadas por IA durante o evento WWDC de 2024, prometendo que a nova versão chegaria "em breve" com os modelos iPhone 16. Mas, depois de uma série de atrasos, a Apple teve que admitir que a atualização da Siri não seria entregue até 2026. A falha levou a uma série de críticas e até processos que acusaram a Apple de propaganda enganosa.

Embora a Apple tenha enfrentado dificuldades com o desenvolvimento da nova arquitetura híbrida para o Siri, que é parte fundamental da atualização, o Google aproveita a oportunidade para questionar o tempo de espera dos consumidores. A empresa de Mountain View também reitera em sua campanha que o Pixel 10 já estará disponível com "recursos prontos e sem as promessas indefinidas". O Pixel 10, por sua vez, não é vendido no Brasil.

O vice-presidente de software da Apple, Craig Federighi, explicou que o atraso foi causado por problemas técnicos no desenvolvimento da nova arquitetura do Siri. No entanto, ele garantiu que o novo sistema será muito mais robusto do que o inicialmente planejado. "Isso nos colocou em uma posição na qual não vamos apenas entregar o que foi anunciado, mas sim algo muito maior do que imaginávamos", afirmou Federighi. A promessa agora é que o Siri com Apple Intelligence será lançado por volta de abril do ano que vem.