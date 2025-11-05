Google Maps passa a 'ver' as faixas e diz quando motorista deve trocar de lado

O Google Maps começou a liberar um novo recurso de orientação de faixa em tempo real no Polestar 4, o carro elétrico desenvolvido em parceria com a empresa. De acordo com comunicado divulgado pelo Google nesta terça-feira, 4, a tecnologia já está disponível para motoristas do Polestar 4 nos Estados Unidos e na Suécia, e deve ser expandida para outros mercados e modelos de veículos nos próximos meses. As informações são do The Verge.

A funcionalidade usa inteligência artificial para identificar a posição do veículo na via e indicar, por meio de alertas visuais e de áudio, o momento ideal para mudar de faixa.

O sistema utiliza a câmera frontal do veículo para detectar faixas de rolamento e placas de sinalização, alimentando a IA do Maps com informações em tempo real. Com isso, o painel do carro exibe instruções detalhadas sobre a posição do motorista e a faixa que deve ser seguida, evitando saídas perdidas ou trocas bruscas.

O recurso integra-se às funções tradicionais do Google Maps, como alertas de trânsito, estimativas de tempo de viagem e rotas alternativas.

Sid Odedra, chefe de experiência do usuário (UX/UI) da Polestar, afirmou em comunicado que o objetivo é reduzir o estresse ao volante e aumentar a segurança. Segundo ele, a funcionalidade reforça a estratégia da marca de oferecer uma experiência de direção mais fluida e centrada no condutor.

Expansão e integração com o ecossistema Google

Os veículos da Polestar utilizam o sistema Android Automotive OS, que permite a integração direta de aplicativos do Google, como o Chrome e os mapas de alta definição. O novo recurso segue a linha de expansão do ecossistema digital dentro dos carros.

O Google informou ainda que pretende ampliar a orientação de faixa em tempo real para mais montadoras e tipos de vias, indo além das rodovias.

O avanço é parte do esforço da empresa em combinar visão computacional, aprendizado de máquina e dados de trânsito para oferecer navegação cada vez mais precisa.