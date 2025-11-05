União Europeia deve anunciar medidas para baratear carros elétricos

A Comissão Europeia planeja anunciar em dezembro a criação de uma nova categoria de veículos elétricos pequenos e acessíveis. O objetivo é estimular a produção europeia e enfrentar a concorrência da indústria chinesa. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 4, pelo comissário europeu para a Indústria, Stéphane Séjourné, durante o Dia da Indústria Automotiva, em Paris.

Segundo a Reuters, a iniciativa busca reduzir custos e simplificar exigências técnicas para montadoras que produzem modelos compactos. A ideia é que o novo quadro regulatório permita o lançamento de modelos elétricos na faixa de 15 mil a 20 mil euros, considerando que as regras atuais impactam diretamente o preço final.

O comissário acrescentou ainda que a proposta será formalmente apresentada pela Comissão Europeia em 10 de dezembro.

Medida busca reaquecer o mercado europeu e conter avanço chinês

A nova classificação criará uma categoria intermediária entre os quadriciclos leves e os automóveis convencionais, permitindo que os carros elétricos menores tenham menos exigências de segurança e tecnologia do que os modelos de grande porte. A medida deve reduzir custos de produção e tornar os veículos urbanos mais acessíveis para consumidores europeus.

O tema vem sendo discutido há meses entre fabricantes e reguladores, mas o cronograma da reforma ainda era incerto. Montadoras como a Renault, que produz o Kangoo ZE e outros modelos compactos, defendem ajustes nas normas para fortalecer a competitividade da indústria local.

O CEO do Grupo Renault, François Provost, sugeriu que a União Europeia mantenha as regulamentações automotivas congeladas por 10 a 15 anos para dar estabilidade ao setor e incentivar o desenvolvimento de carros pequenos, com até 4,2 metros de comprimento.

A medida é vista como uma resposta direta ao avanço das montadoras chinesas, que vêm aumentando a presença no mercado europeu com modelos elétricos de baixo custo. Pequenos carros urbanos com autonomia limitada, mas preços competitivos, têm atraído consumidores preocupados com o custo de transição energética.