O Google anunciou nesta quarta-feira, 10, um investimento de R$ 5 milhões para capacitar professores de escolas públicas em inteligência artificial por meio do programa Experience AI, desenvolvido pela Google DeepMind em parceria com a Raspberry Pi Foundation. A iniciativa foi apresentada durante o evento Google for Brasil.

Os recursos serão destinados pela Google.org, braço filantrópico da companhia, para ampliar o programa no Brasil por meio de uma parceria com a Sincroniza Educação.

A expectativa é capacitar aproximadamente 16 mil professores da rede pública para ensinar conceitos de inteligência artificial, além de temas relacionados a ética, responsabilidade e uso seguro da tecnologia.

Segundo a empresa, o currículo foi adaptado à realidade brasileira e inclui conteúdos sobre IA generativa, alfabetização midiática e fundamentos da tecnologia.

“Ainda estamos na fase inicial de entender como a IA moldará o nosso mundo e, por isso, preparar a sociedade é tão importante quanto desenvolver a própria tecnologia”, afirmou Lila Ibrahim, Chief AI Readiness Officer da Google DeepMind, em sua primeira visita ao Brasil.

Programa já alcança 160 países

Segundo o Google, os materiais didáticos incluem planos de aula, apresentações, vídeos e atividades práticas para apoiar educadores das redes públicas de ensino.

Globalmente, o Experience AI já treinou mais de 46,5 mil professores e foi adotado em 160 países. Em 2025, o programa recebeu o Prêmio UNESCO Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa pelo uso de tecnologia na educação.

Google amplia bolsas de qualificação profissional

A companhia também anunciou uma nova oferta de 110 mil bolsas de estudo para os Certificados Profissionais do Google, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições já estão abertas e os cursos serão oferecidos pela plataforma Coursera.

Os programas não exigem experiência prévia ou formação específica.

A principal novidade desta edição é a inclusão do Certificado Profissional de IA do Google, voltado para engenharia de prompts e desenvolvimento de projetos utilizando ferramentas como Gemini e NotebookLM.

Meta é capacitar 1 milhão de pequenos empresários

Durante o evento, o Google também lançou o programa Negócio em dIA, criado em parceria com o Sebrae, Itaú Unibanco e a plataforma Tera. A iniciativa tem como objetivo capacitar 1 milhão de micro e pequenos empreendedores em inteligência artificial ao longo de um ano.

O treinamento será oferecido por meio de trilhas digitais acessadas pelo celular e focadas em aplicações práticas para o cotidiano das empresas.

Os conteúdos serão divididos em quatro áreas: geração de conteúdo para marketing digital, otimização da presença local em buscas e no Google Maps, automação de processos internos e apoio à gestão financeira com ferramentas de IA.

Google Cloud eleva meta para 3 milhões de brasileiros

O Google Cloud anunciou ainda a ampliação de sua meta de capacitação em inteligência artificial e computação em nuvem. Após o compromisso assumido em 2025 de preparar 1 milhão de brasileiros, a empresa agora pretende alcançar 3 milhões de pessoas nos próximos anos.

A estratégia inclui cursos gratuitos em português, certificações por meio da plataforma Google Skills e ações realizadas com a comunidade Google Developer Groups.

A companhia também confirmou uma nova edição do Capacita+, marcada para 25 de setembro durante o Google Cloud Summit Brasil, em São Paulo.

A meta é treinar 200 mil pessoas em tecnologias de nuvem e IA em um único dia, por meio de atividades presenciais e transmissões realizadas em parceria com mais de cem universidades brasileiras.t