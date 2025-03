Google evitou comprar Wiz em 2023 por medo de bloqueio antitruste como o da Adobe na compra do Figma

O Google considerava a compra da Wiz, startup de cibersegurança, desde 2023, mas, na época, a gigante não via um cenário favorável para avançar no negócio. Contudo, a entrada de Donald Trump no governo dos EUA e as mudanças que o presidente implementou na Federal Trade Commission (FTC) trouxeram uma abordagem mais branda para a regulamentação antitruste, permitindo a retomada das negociações.

Nesta semana, o Google completou a venda da Wiz por US$ 32 bilhões, a maior aquisição da história da companhia. Mas, sobretudo, os executivos da Wiz estavam cautelosos por conta de uma tentativa da Adobe de comprar a Figma por US$ 20 bilhões que falhou após escrutínio de reguladores antitrustes no final de 2023. Eles temiam que a então chefe da Comissão Federal de Comércio (FTC), Lina Khan, pudesse prejudicar o acordo.

A indicação de Trump para ocupar a liderança da FTC, que colocou Andrew Ferguson no posto, deu aos executivos de ambas companhias expectativas de uma regulação mais branda, diz a Reuters.

As negociações continuaram de forma esporádica por vários meses e, com a posse de Trump em 20 de janeiro, as reuniões para definir detalhes da aquisição se intensificaram. Mas ainda não está claro se as empresas conversaram com autoridades antitrustes dos EUA antes de fechar o negócio.

A chegada de Fazal Merchant como CFO da Wiz teve papel importante para definir os moldes do negócio, bem como a presença do chefe de nuvem Google, Thomas Kurian. Enquanto isso, o CEO da Wiz, Assaf Rappaport, contribuiu para que a aquisição pudesse ser concluída.

Os executivos da Wiz não conseguiram recusar a oferta da big tech, que teve grande valorização em comparação a do ano anterior. O Google vê o valor como justificado em razão do crescimento anual da receita de 70% da startup.

Fundada em 2020, a Wiz desenvolve software de segurança para serviços em nuvem e tem se destacado por oferecer soluções que protegem ambientes em nuvens de ameaças digitais.