A Alphabet (NASDAQ: GOOGL), controladora do Google, está em negociações avançadas para adquirir a startup de cibersegurança Wiz por cerca de US$ 30 bilhões , segundo fontes próximas ao assunto. Caso o acordo se concretize, será uma das maiores transações do setor de tecnologia em 2024.

Negociações retomadas após impasse regulatório

No ano passado, a Alphabet esteve perto de fechar um acordo de aproximadamente US$ 23 bilhões pela Wiz, conforme reportado pelo Wall Street Journal. As negociações, no entanto, foram interrompidas devido a preocupações da startup e de alguns investidores sobre o tempo necessário para obter aprovação regulatória, além de outras questões.

A possível aquisição ainda deve enfrentar um processo rigoroso de análise antitruste, especialmente considerando que a Wiz tem parcerias estratégicas com grandes empresas de computação em nuvem, como Amazon, Microsoft e a própria Google.

Wiz cresce no setor de segurança para a nuvem

Fundada em 2020, a Wiz desenvolve software de cibersegurança voltado para serviços em nuvem. Com sede em Nova York e escritórios nos Estados Unidos e Israel, a empresa tem se destacado no setor ao oferecer soluções que protegem ambientes em nuvem de ameaças digitais.

A movimentação da Alphabet reforça a crescente demanda por segurança cibernética no mercado de computação em nuvem, segmento no qual a Google Cloud compete diretamente com Amazon Web Services e Microsoft Azure.

Se concluída, a aquisição da Wiz será uma das maiores do ano no setor de tecnologia, destacando o interesse crescente das gigantes do Vale do Silício por soluções de segurança digital.