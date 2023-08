Google: Gmail e outros serviços apresentam instabilidades nesta quinta

Gmail, Drive e outras ferramentas do Google apresentaram instabilidades na tarde desta quinta-feira, 17. Os usuários relataram nas redes sociais que até o buscador da bigtech teve mau funcionamento.

Os serviços falharam gradualmente pela manhã, no entanto, as oscilações se intensificaram no período da tarde.

De acordo com uma projeção do Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas online, houve um pico de 415 notificações às 14h29, com falhas relacionadas ao website do Google, ao login na conta e ao Google Drive.

Na plataforma Google Trends, que mostra tópicos em ascensão no Google, houve um aumento repentino em buscas como "Google fora do ar" e "Gmail esta com problemas".

O que ainda funciona no Google?

Nas redes sociais, inúmeros usuários relataram falhas em diferentes ferramentas da big tech. No entanto, não é possível informar especificamente quais serviços ainda estão com instabilidade no momento de publicação desta matéria.

As principais queixas recaíram sobre o Google Drive, Gmail, Google Fotos e Google Search. Porém, ainda de acordo com o Down Detector, o número de queixas caiu significativamente a partir das 16h, indicando que as plataformas já devem ter estabilizado para a maior parte dos usuários.

Não foram percebidos problemas no Maps, YouTube, Meet e Tradutor.