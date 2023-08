Attenzione pickpocket: italiana que popularizou o alerta é roubada por batedores de carteira

Em julho, as redes sociais foram inundadas por posts com as expressões “Attenzione pickpocket!” e "Attenzione borseggiatrici!".

Elas foram ditas por uma mulher sobre a presença de "batedores de carteira", criminosos que furtam dinheiro e documentos de turistas nas ruas do centro histórico de Veneza, na Itália.

Agora, essa mulher responsável pelo meme foi vítima do crime que tentou combater, ao ser roubada por um batedor de carteira na quinta-feira, 17.

De acordo com o jornal italiano Corriere Del Veneto, Monica Poli, de 57 anos, estava acompanhada por outras pessoas do grupo de patrulha "Cittadini Non Distratti" (cidadãos não distraídos), quando teve o celular arrancado de suas mãos por um homem.

Monica e os outros integrantes do Cittadini se dedicam a vigiar a cidade e gritar com pessoas que suspeitam ser ladrões tentando furtar carteiras, celulares e outros objetos das pessoas que circulam pela região.

Medida de segurança

Na internet, a "Cittadini Non Distratti" divulga imagens de supostos ladrões e incentivar as pessoas a ficarem em estado de alerta quando esiverem andando pelas ruas de Veneza.

O grupo existe há 30 anos, mas foi somente recentemente que as gravações viralizaram nas redes sociais e se tornaram memes, especialmente pela voz de Monica, que entoa alto o bastante para expulsar os supostos batedores e alertar os turistas.

No vídeo, após serem expostos, os suspeitos fogem do local, enquanto outras pessoas correm para a direção oposta.

Segundo a página do Cittadini no Facebook, celulares, joias, carteiras e outros objetos de valor de fácil alcance são bastante cobiçados pelos criminosos.