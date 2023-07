Google testa imagens de fundo para reuniões feitas por por IA

O Google está atualmente testando fundos gerados por inteligência artificial (IA) para reuniões no Workspace Labs. Isso permitirá que os usuários personalizem o fundo das suas reuniões virtuais sem ter que usar imagens pré-fabricadas.

O tuiteiro Artem Russakovskii foi quem detectou a nova funcionalidade, e publicou nas redes sociais sobre o rumor.

Os usuários habilitados para testar o recurso podem ativá-lo clicando no ícone de efeitos no canto inferior direito do vídeo de visualização antes de entrar na reunião.

Em seguida, digitam uma descrição do que gostariam que aparecesse no fundo e escolhem entre uma seleção de categorias.

Caso já estejam em uma reunião e queiram alterar o fundo, a opção está no menu de três pontos.

No entanto, o Google informa que a nova funcionalidade está sendo implementada gradualmente, por isso, pode não estar disponível para todos os usuários no momento.

Se o usuário desejar fazer parte do programa de testes do Workspace Labs, pode solicitar a adesão através do site do Google. Vale lembrar que, de acordo com a política de privacidade do Workspace Labs para contas pessoais, os revisores humanos leem, anotam e processam os dados do Workspace Labs para aprimorar os recursos.

O Google está em concorrência direta com a suíte AI Copilot da Microsoft 365, que cobra US$ 30 mensais por pessoa para o uso.

Em maio, o Google iniciou o cadastro para o Search e AI Workspace Labs, dando aos usuários a oportunidade de testar seus experimentos com IA, como o chatbot Bard, além de resumos gerados por IA ou o recurso NotebookLM, que é capaz de analisar documentos dos usuários para treinar-se como um assistente pessoal.