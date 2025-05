A aposta da Senior para reinventar o ERP com IA

Com o rápido avanço da tecnologia, sistemas de gestão que até pouco tempo eram eficientes podem se tornar um grande entrave ao crescimento de uma empresa. Em setores como indústria, agronegócio e construção, onde os processos são extensos e interdependentes, a ausência de automação, a lentidão em atualizações e a dificuldade de integração com outras plataformas são gargalos que podem gerar custos invisíveis, reduzir a competitividade e atrasar decisões críticas para a companhia.

Não por acaso, 33,31% das empresas brasileiras pretendem adquirir ou substituir seus ERPs até 2026, segundo a pesquisa Panorama Mercado Software 2024, do Portal ERP. O dado reflete um ambiente de negócios em transição, pressionado por exigências como a Reforma Tributária e por tecnologias que redefiniram o papel do ERP — de um repositório de dados para uma central analítica e preditiva de gestão.

Nesse cenário, as empresas que decidem atualizar seus sistemas enfrentam um dilema prático: como migrar para uma solução mais robusta sem comprometer a operação? A substituição, muitas vezes, esbarra em desafios como o tempo de implementação e o risco de paralisar processos críticos.

É justamente nesse ponto que entra a proposta da Senior Sistemas, uma das maiores empresas de software de gestão do país. A companhia busca se posicionar com um produto de rápida ativação, arquitetura cloud-native e IA integrada desde o núcleo do sistema.

O fim da gestão por intuição

A Senior é pioneira no conceito de ERP AI-Centric no Brasil — sistema em que a inteligência artificial, incluindo IA generativa, está presente em todos os módulos de gestão. A tecnologia transforma dados operacionais em decisões automatizadas, com base em mais de 120 KPIs estratégicos para áreas como finanças, compras, vendas e produção.

Além disso, a empresa afirma ser capaz de entregar o sistema completo num tempo até 50% menor do que a média do mercado. Para os clientes, a agilidade na entrega se traduz em menos interrupções, menos riscos e um retorno mais rápido sobre o investimento.

O sistema também inclui recursos como análise de reposição de estoque, automação de requisições, geração de prospecções, régua de cobrança, análise de margem e produtividade, tudo integrado a fluxos automatizados de processos (BPM), bots customizáveis e relatórios inteligentes. “O papel da IA não é substituir o colaborador, mas liberar sua capacidade analítica”, afirma Jean Paul Vieira, diretor de Marketing e Produto da Senior.

ERP como ecossistema

Outro diferencial da Senior é a integração de serviços financeiros diretamente na plataforma de gestão, por meio da Senior Capital, joint venture com o BTG Pactual. Com ela, empresas podem acessar crédito, antecipar recebíveis e financiar ativos sem sair do ERP. “O CFO deixa de depender de múltiplos sistemas para gerir caixa, crédito e orçamento. Tudo é feito digitalmente, com controle e agilidade”, diz Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior.

A ferramenta também já está adaptada às diretrizes da Reforma Tributária, oferecendo conformidade em tempo real. A jornada do usuário é guiada, responsiva e 100% web, o que garante mobilidade e atualização contínua.

Um dos exemplos práticos dessa transformação está na operação da Hidea Motores, com atuação global. Após a adoção do ERP da Senior no Brasil, a empresa conseguiu reduzir drasticamente o tempo entre pedido, faturamento e expedição. Fechar um inventário levava até três dias. Hoje, é feito em poucas horas.

“A minha operação, se não tivesse o ERP da Senior, seria muito mais custosa, onerosa, trabalhosa. As soluções da Senior ajudaram a empresa a ser mais competitiva. A gente conseguiu faturar em dois dias, coisa que não é normal num processo de implantação de ERP”, explica Jean Quintino, gerente-geral da Hidea no Brasil.

Com mais de 13 mil clientes na América Latina, a Senior atua como um one stop shop de gestão, com soluções para todas as etapas do ciclo produtivo, desde o controle de acesso até a logística final. A empresa também possui 15 filiais no Brasil e operação na Colômbia, com foco em grandes grupos que desejam escalar operações com agilidade, segurança e governança.