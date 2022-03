Funcionários de fintech ganham 'quartinho da saúde mental' para relaxar

Em maio do ano passado, a EXAME noticiou que a Amazon nos EUA estava instalando em seus galpões pequenas cabines de relaxamento chamadas de “ZenBooth, a solução da empresa era uma tentativa de ajudar os funcionários dos centros de distribuição que frequentemente relatavam sofrer de desgaste emocional enquanto encaram exaustivas cargas de trabalho.

Agora, no Brasil, um modelo de cabine similar ao da Amazon começou a ser adoto pela fintech Digio, que instalou em janeiro, em sua sede em Barueri (SP), um quartinho com a mesma intenção. O espaço é uma idealização da healthtech MindSelf, que tem como negócio promover o bem-estar no ambiente corporativo com programas personalizados de meditação e mindfulness para organizações de diversos portes.

“As nossas cabines proporcionam aos colaboradores um espaço adequado para a busca do equilíbrio emocional, com orientação e privacidade para meditarem por alguns minutos e voltarem renovados para suas atividades”, explica Alexandre Ayres, CEO da empresa.

O espaço foi desenvolvido a partir de pesquisas com colaboradores que sentiam falta de um lugar para este tipo de prática.

A cabine fica em local reservado no escritório do Digio e oferece opções de meditações guiadas para gestão de estresse, controle de ansiedade, desenvolvimento da capacidade de foco e concentração, motivação, autoconhecimento, relaxamento, dentre outras.

Ela está disponível 24x7 no escritório para que qualquer um na empresa possa fazer uma pausa de cerca de 10 minutos.

Iniciativas como essa seguem uma tendência de alta, é o que revela uma pesquisa realizada pela AON com 808 empresas brasileiras, que apontou que o número de organizações que passaram a oferecer programas de gestão de saúde, bem-estar e qualidade de vida, passou de 28% para 59,7%, em apenas dois anos.

O estudo também apontou que as atividades voltadas à saúde mental tiveram destaque e foram incluídas em 43,5% dos programas. Entre as empresas pesquisadas, 39,4% já desenvolvem programas de saúde mental preventivos, como os de mindfulness, oferecidos pela MindSelf.