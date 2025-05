Fortnite fica indisponível para iPhones e iPads, diz Epic Games

A Epic Games anunciou nesta sexta-feira, 16, que Fortnite está indisponível para iPhones e iPads após a Apple suspender o relançamento do jogo nas lojas de aplicativos dos EUA e da Europa.

Em uma publicação na conta oficial de Fortnite no X, a empresa afirmou na sexta-feira que “a Apple bloqueou nosso envio do Fortnite, impedindo seu lançamento na App Store dos EUA e na Epic Games Store para iOS na União Europeia”. A Epic ainda destacou que essa decisão da Apple resultaria na indisponibilidade mundial do jogo para dispositivos iOS.

“Infelizmente, Fortnite para iOS ficará fora do ar globalmente até que a Apple permita seu lançamento”, acrescentou a desenvolvedora.

Em resposta, a Apple informou à Associated Press que solicitou especificamente à Epic Suécia que enviasse uma atualização do aplicativo “excluindo a loja americana da App Store, para não afetar o Fortnite em outras regiões”. A empresa também esclareceu que “não tomou nenhuma ação para remover a versão original do Fortnite em mercados alternativos de distribuição”.

Disputa nos Estados Unidos

A remoção de Fortnite da loja da Apple marca um novo capítulo em uma longa disputa entre as duas companhias. Em 2020, a Epic abriu um processo antitruste nos Estados Unidos contra a Apple, acusando a gigante de tecnologia de abusar de seu poder para explorar desenvolvedores de jogos.

Após um julgamento de um mês em 2021, a juíza distrital Yvonne Gonzalez Rogers rejeitou a maioria das alegações da Epic, mas determinou que a Apple deveria flexibilizar seu controle sobre os pagamentos dentro dos aplicativos, permitindo que desenvolvedores oferecessem links para métodos de pagamento alternativos nos EUA — uma medida que ameaçava as altas comissões que a Apple cobrava há mais de dez anos.

Depois de perder recursos, inclusive na Suprema Corte dos EUA, a Apple lançou no ano passado um novo sistema que autoriza links para opções de pagamento externas, mas continua aplicando uma taxa de 27% sobre transações feitas fora do seu próprio sistema.

A Epic acusou a Apple de desrespeitar essa decisão judicial e retomou uma nova série de processos, que durou quase um ano até a juíza Gonzalez Rogers emitir, no mês passado, uma ordem severa de desacato civil contra a Apple, proibindo a cobrança de comissões sobre sistemas alternativos de pagamento.

Essa decisão abriu caminho para que a Epic pudesse voltar a disponibilizar Fortnite na App Store dos EUA, expectativa que a empresa tinha antes do recente bloqueio da Apple.

Na União Europeia, o Fortnite deveria ser lançado em uma loja alternativa, chamada Epic Games Store, para usuários de iPhone, conforme as recentes mudanças regulatórias que pressionaram a Apple a permitir opções fora da App Store tradicional.