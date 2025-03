Fortnite deve voltar aos iPhones do Brasil em julho

A Epic Games planeja lançar em julho no Brasil sua loja de jogos para dispositivos móveis e o popular Fortnite, segundo a empresa publicou no X. O anúncio segue uma decisão no Brasil na semana passada que deu à Apple 90 dias para permitir o sideload no país - quando é permitido instalar apps a partir de fontes externas às lojas oficiais, como a App Store, da Apple

No ano passado, a Epic trouxe de volta o Fortnite e lançou a Epic Games Store para dispositivos móveis no iOS na UE em agosto, depois que a Apple foi forçada a permitir que lojas de aplicativos de terceiros na UE cumprissem o Digital Markets Act do bloco.

O juiz que emitiu a decisão no Brasil disse que "a Apple já cumpriu obrigações semelhantes em outros países sem demonstrar impacto significativo ou dano irreparável ao seu modelo econômico". A Apple planeja recorrer da decisão.

A Epic Games Store foi lançada para o iPad na UE em setembro. A Epic também trouxe de volta o Fortnite e lançou a Epic Games Store no Android - ambas estão disponíveis no mundo inteiro.