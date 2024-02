Disney vai investir US$ 1,5 bilhão na Epic Games, do Fortnite, em aposta agressiva em games

O mundo dos games, que só no Brasil movimentou US$ 2,7 bilhões no ano passado, segundo a consultoria Newzoo, recebeu uma notícia pesada: a Disney irá investir US$ 1,5 bilhão na Epic Games, casa do Fortnite. Foi o que disse o CEO Bob Iger na quarta-feira.

Esse movimento marca a maior aposta da Disney no universo dos games até o momento. A gigante de mídia falou que irá "criar novos jogos e um universo de entretenimento onde os consumidores poderão jogar, assistir, comprar e engajar com conteúdos de personagens de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e muito mais".

Em entrevista à CNBC, Iger chamou o investimento de "provavelmente o nosso maior dentro dos games". "É um importante passo quando você percebe questões demográficas e onde a geração Alpha, Gen Z e até mesmo os millennials estão gastando mais seu tempo", colocou o executivo da Disney.

Essa nova jogada do conglomerado acontece depois de parcerias de sucesso com o licenciamento de personagens como o Homen-Aranha, outras lendas da Marvel e o universo Star Wars para o Fortnite.

"A Disney foi uma das primeiras empresas a acreditar no potencial de trazer seus personagens para o mundo do Fortnite. Agora, estamos entrando em um outro nível de parceria, algo novo para construir um ecossistema forte que irá unir as comunidades de Disney e Fortnite", comemorou Tim Sweeney, fundador e CEO da Epica Games, em comunicado.