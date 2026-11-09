Investigação na Nvidia põe em xeque o futuro de Jensen Huang, diz professor de Yale

Há cerca de 50% de chance de Jensen Huang continuar no comando da Nvidia, na avaliação de Jeffrey Sonnenfeld, professor da escola de administração da Universidade Yale.

Em entrevista ao TechCrunch, o especialista em sucessão de CEOs disse que o cofundador pode preservar o cargo, mas talvez tenha de transferir parte das decisões do dia a dia a outros executivos.

A estimativa do professor foi feita no domingo, 8, quando o conselho da Nvidia abriu uma investigação independente para apurar se Huang foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A companhia reafirmou a confiança no executivo, que segue no cargo e se comprometeu a cooperar.

Huang admitiu um caso extraconjugal em uma carta aos funcionários, sem citar o nome da outra pessoa. Em comunicado, divulgado no site oficial da empresa, ele reconheceu ao conselho que teve uma relação íntima com a executiva identificada pelo The New York Times como Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, cliente da Nvidia. O jornal atribuiu a autoridades americanas a suspeita de que ela repassava informações a Pequim. O governo chinês rejeitou a acusação.

As ações da Nvidia chegaram a cair 6% nas negociações antes da abertura de Wall Street nesta segunda-feira, 9, após o conselho anunciar uma investigação sobre a suspeita de que Jensen Huang tenha sido alvo de espionagem.

Na Bolsa de Frankfurt, onde o pregão regular já estava aberto, a queda passou de 6%. Naquele patamar, a fabricante valia cerca de US$ 270 bilhões a menos do que no fechamento de sexta-feira, 6, segundo dados da LSEG.

O que pode pesar na permanência de Huang?

Para Sonnenfeld, um ponto decisivo é o que a investigação esclarecer sobre o que Huang sabia.

Se ficar demonstrado que o executivo foi enganado, avalia o professor, a confiança acumulada ao longo de mais de três décadas no comando pode ajudá-lo a permanecer no cargo. Ainda assim, na visão de Sonnenfeld, o episódio põe em questão o julgamento do CEO mesmo que ele desconhecesse a suposta operação.

O conselho afirmou que, até aquele momento, não tinha motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional dos Estados Unidos tivessem sido comprometidos. Um comitê de conselheiros independentes, assessorado por advogados externos, vai examinar as informações disponíveis.

Quem pode decidir o futuro do CEO?

O estatuto da Nvidia permite que a maioria dos conselheiros destitua um executivo nomeado pelo conselho. Também autoriza a redistribuição de suas atribuições, o que ajuda a explicar o cenário levantado por Sonnenfeld em que Huang permanece como CEO, mas delega parte da operação.

Huang cofundou a Nvidia em 1993 e, em março deste ano, detinha 3,58% das ações ordinárias, segundo documento da empresa enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Cada ação ordinária dá direito a um voto. Seu peso na empresa também passa pelo modelo de gestão que montou. Huang já afirmou ter cerca de 60 subordinados diretos, uma estrutura com poucas camadas que dificulta identificar um sucessor evidente.

O próximo compromisso público da Nvidia com investidores é a divulgação do balanço trimestral em 17 de novembro. Para o dia seguinte, três presidentes de comissões da Câmara dos Representantes dos EUA propuseram uma reunião a portas fechadas com Huang.

Eles querem ouvir o executivo sobre seus contatos com Alice e sobre como a fabricante protege informações sensíveis.