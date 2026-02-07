Pix fora do ar? Forma de pagamento passa por instabilidades neste sábado, 7

Usuários de diversas redes sociais afirmaram neste sábado, 7, que o Pix está com problemas. No site DownDetector, que monitora quando sites ficam fora do ar, foram registradas mais de mil reclamações. O principal problema é na hora de carregar a transferência.

A falha, segundo o DownDetector e comentários nas redes sociais, afeta também bancos como Santander, Nubank e Itaú, entre outros.

Amazon Web Services também tem instabilidades

A Amazon Web Services também está passando por instabilidades hoje.

A AWS é a principal provedora de computação em nuvem usada por bancos e instituições de pagamento no Brasil. Parte relevante dos sistemas que sustentam o Pix — como processamento de transações, autenticação, segurança e escalabilidade — opera em ambientes hospedados na plataforma da Amazon. Assim, falhas pontuais na nuvem podem gerar efeitos em cascata sobre diversos serviços ao mesmo tempo.

Até o momento, nem a Amazon, nem o Banco Central se pronunciaram oficialmente sobre a origem exata da instabilidade. Bancos afetados também não detalharam se houve indisponibilidade total ou apenas degradação de desempenho.

O Pix, criado para funcionar 24 horas por dia, depende de alta disponibilidade e redundância tecnológica. Episódios como o deste sábado evidenciam o grau de interdependência entre o sistema financeiro e grandes provedores globais de nuvem, como a AWS, que concentram infraestrutura crítica para pagamentos instantâneos no país.