Facebook, Google e Twitter depõem no Senado, dias antes da eleição nos EUA

O debate entre as gigantes de tecnologia e os legisladores americanos pode esquentar nesta quarta-feira (28). Os presidentes de Google, Facebook e Twitter — Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey, respectivamente — vão comparecer a uma audiência virtual diante do Comitê de Comércio do Senado, para falar sobre a Seção 230 da lei de Telecomunicações, e também sobre privacidade e dominância de mídia.

Essa lei é bastante conhecida no país e antecede à criação de todas essas empresas. Algumas em mais de uma década. Estabelecida na década de 1990, ela define que plataformas de conteúdo e serviços online não podem ser processados pelo conteúdo que seus usuários compartilham ou publicam. Essa garantia jurídica permitiu que redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ou que os canais de vídeo do YouTube, pudessem crescer livremente sem riscos.

O problema agora é que essa regra específica está sendo questionada, principalmente por legisladores republicanos, que exigem respostas das gigantes de mídias sociais: eles acusam as empresas de cercear liberdade de expressão às vésperas das eleições, escolhendo quais publicações serão marcadas ou omitidas, por exemplo. Eles demandam uma reforma na Seção 230, alegando que as redes sociais suprimem opiniões conservadoras.

A audiência é singular por dois motivos. O primeiro deles é porque ela acontece a uma semana das eleições nos EUA, que serão na próxima terça-feira, 3 de novembro. O fato de envolver o poderio de comunicação e divulgação das redes sociais será um prato cheio para os legisladores. O segundo é que essa é a primeira aparição de Sundar Pichai, do Google, e de Mark Zuckerberg, do Facebook, desde que deporam em uma audiência sobre antitruste e livre competição em julho. O assunto esquentou com o processo aberto na última semana pelo Departamento de Justiça dos EUA contra o Google por monopólio no mercado de buscas online.

A convocação dos executivos mostra como as redes sociais e o YouTube se tornaram parte integrante da democracia e da comunicação na vida americana. Em 2016, o Facebook foi pivô de um escândalo de manipulação de dados para mau uso eleitoral. Este ano, as empresas vieram preparadas e há meses tomam medidas, analisando conteúdo e estabelecendo políticas para lidar com o novo ciclo eleitoral. A resposta será hoje na audiência do Senado, e na próxima terça, nas urnas.