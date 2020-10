Twitter anuncia regras mais rígidas de conteúdo antes de eleições nos EUA

Entre as redes sociais, o Twitter tem implementado diversas medidas para reduzir os problemas gerados pelo compartilhamento de desinformação, ainda mais à frente das eleições americanas que acontecem no próximo dia 3 de novembro. Nesta sexta-feira, 9, a empresa anunciou mais iniciativas nesse sentido: a partir de agora, os usuários do site receberão a opção de comentar um tuíte sempre que clicarem no botão de retweet, ao invés de simplesmente compartilhar o conteúdo diretamente. A novidade está em testes no Brasil e vale somente para o site no desktop.

A rede social também apresentou políticas de conteúdo, que serão implementadas a partir de 20 de outubro, e que vão, entre outras funções, impedir que resultados de eleições sejam declarados por usuários antes de divulgação oficial. O convite à reflexão, em testes no Brasil, será também expandido a partir dessa data.

“Estamos anunciando hoje atualizações adicionais em nosso produto e na imposição de nossas regras que proverão mais contexto e incentivarão reflexões antes que tuítes sejam amplificados na plataforma”, disseram Vijaya Gadde, diretora de assuntos legais, e Kayvon Beykpour, diretor de produto, em um blog oficial da rede social.

Além disso, a empresa anunciou que vai remover conteúdo que incite interferência no processo eleitoral e que vai implementar redirecionamento de página em alguns casos. Isso vai acontecer quando candidatos e usuários declararem vitória antes da oficialização dos resultados das eleições ou quando alguém tentar compartilhar informação enganosa. Em ambos os casos, haverá redirecionamento para uma página com informações verificadas sobre o assunto.

O Twitter está tentando lidar com o problema de desinformação nas redes desde o ano passado, quando anunciou a proibição de propaganda política na plataforma. Em fevereiro deste ano, a empresa anunciou que combateria mídias manipuladas e, em maio, que inseriria avisos e alertas sobre informações enganosas e prejudiciais.

Estamos testando uma forma de incentivar que as pessoas incluam seus comentários antes de compartilhar conteúdos no Twitter. Por isso, favoreceremos o uso do Tweet com comentário na versão https://t.co/Lgzdar0HoI no Brasil. — Twitter Brasil em 🏠 (@TwitterBrasil) October 9, 2020

Correção: uma versão inicial deste texto dizia que as novidades passavam a valer a partir de agora, mas isso vale apenas para o teste no Brasil. As outras mudanças serão implementadas em 20 de outubro. A informação foi corrigida às 16h38.