Facebook, Whatsapp e Instagram estão fora do ar? Redes sociais da Meta estão instáveis nesta terça

A ferramenta de mensagens Whatsapp e as redes sociais Facebook e o Instagram sofrem instabilidades na noite desta terça-feira, 23.

Segundo usuários, as plataformas da Meta passaram a apresentar uma série de problemas por volta das 18h, incluindo a falta de curtidas e comentários no Instagram e falta de carregamento no Facebook.

As falhas foram relatadas no site Downdetector. O serviço que monitora falhas em plataformas digitais apontou que mais de 3,6 mil usuários no Brasil relataram problemas no funcionamento do Instagram.

Diante das dificuldades, usuários de outros países recorreram aos X (antigo Twitter) para compartilhar problemas para acessar e utilizar os aplicativos da Meta.

*Em atualização.