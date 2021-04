Facebook considera integrar WhatsApp ao Messenger, descobre desenvolvedor

Após integrar o Instagram ao Messenger, o Facebook ainda não se cansou e pode estar pensando em fazer o mesmo para usuários do WhatsApp — mesmo após milhares de usuários migrarem para o Telegram e o Signal no começo do ano depois da mudança na política de privacidade do aplicativo, Zuckerberg aparenta estar otimista com seu sonho de integração.

Os rumores começaram quando o desenvolvedor Alessandro Paluzzi descobriu indícios do código do WhatsApp no aplicativo do Messenger para Android em julho de 2020. De acordo com Paluzzi, a ideia parece semelhante ao que aconteceu com o Instagram: um usuário só com conta no Messenger pode conversar com usuários que só tem conta no WhatsApp ou no Instagram, por exemplo, sem qualquer barreira.

Nesta segunda-feira (19), Paluzzi achou outra pista. Ele conseguiu fazer com que o Messenger reconhecesse uma conversa via WhatsApp em seu aplicativo, o que não é uma prova de que os dois aplicativos já estão conectados, mas sim de como o visual deve ficar quando (e se) a nova ferramenta sair.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀 ⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 16, 2021

De acordo com o WBI, site de notícias que foca apenas no WhatsApp, a novidade será totalmente opcional quando chegar. No Brasil, o aplicativo é usado por 160 milhões de brasileiros.

Por enquanto, a integração Instagram-Messenger continua firme e forte, com 10 novos recursos sendo disponibilizados nesta última quinta-feira (15). Agora, usuários podem participar de videochamadas e assistir vídeos do Watch ou do IGTV simultaneamente pela ligação.

Outras novidades mais divertidas, como fundos e mensagens personalizadas e as "figurinhas de selfie", recurso para criar figuras com fotos próprias, também estão disponíveis.