Telegram supera o WhatsApp e é o aplicativo mais baixado em janeiro

O aplicativo de mensagens Telegram foi o programa para smartphones com o maior número de downloads no mundo no mês de janeiro, superando o rival WhatsApp.

De acordo com os dados da consultoria SensorTower, o Telegram teve 63 milhões de downloads no último mês, 3,8 milhões a mais do que no mesmo período de 2020.

Na lista dos dez aplicativos mais baixados no mês, o WhatsApp ficou em quinto lugar, atrás também do Signal, outro rival que ganhou popularidade em janeiro.

O ganho no número de downloads do Telegram e do Signal coincide com a polêmica envolvendo os novos termos de privacidade do WhatsApp. Em janeiro, o aplicativo passou a informar os usuários que seus dados poderiam ser compartilhados com o Facebook e com empresas com os quais a pessoa se comunica pelo aplicativo de mensagens.

Depois da reação negativa dos usuários, que migraram para aplicativos concorrentes, o WhatsApp decidiu voltar atrás e adiou a data limite para que os usuários aceitem os novos termos até maio.

De acordo com a SensorTower, a Índia respondeu por 24% dos downloads do Telegram em janeiro, seguida da Indonésia, com 10%.

Em dezembro, o Telegram ocupava a nova posição na lista dos 10 aplicativos mais baixados. O WhatsApp era o terceiro, e o Signal nem aparecida no ranking.