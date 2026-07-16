Autoexclusão de bets: como bloquear apps de apostas no celular e na conta bancária

O Brasil registrou 25,2 milhões de apostadores em plataformas online em 2025, segundo o balanço da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Um estudo do IEPS e da Frente Parlamentar de Saúde Mental estima que as bets estejam relacionadas a R$ 38,8 bilhões por ano em perdas econômicas, incluindo gastos com saúde.

Com o cenário, governo lançou em dezembro do ano passado uma plataforma de autoexclusão que bloqueia o CPF em todas as casas de apostas reguladas — e quase 700 mil pessoas já usaram o sistema, de acordo com dados divulgados em junho de 2026.

A autoexclusão federal, porém, só alcança operadoras legalizadas. Para fechar todas as portas, a recomendação é fazer o bloqueio do CPF junto com restrições no celular e na conta bancária.

O que é a autoexclusão de bets do Governo Federal?

A Plataforma Centralizada de Autoexclusão, operada pela SPA, permite que qualquer cidadão bloqueie o próprio CPF em todas as casas de apostas autorizadas no Brasil com uma única solicitação. O sistema também impede novos cadastros e suspende publicidade direcionada de apostas.

O bloqueio pode ser por prazo determinado (de 1 a 12 meses, sem possibilidade de revogação antes do fim) ou por tempo indeterminado (com prazo mínimo de 12 meses para pedir a reversão). Dos quase 700 mil cadastrados até junho de 2026, 69% optaram pelo bloqueio por tempo indeterminado. Entre os motivos declarados, 41% citaram perda de controle sobre o jogo e impactos na saúde mental.

Como fazer a autoexclusão pelo gov.br?

Acesse o endereço gov.br/autoexclusaoapostas; Faça login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro); Preencha os dados solicitados (nome, CPF, data de nascimento); Escolha o motivo e o período de bloqueio — determinado (1 a 12 meses) ou indeterminado; Confirme a solicitação e guarde o protocolo.

As operadoras autorizadas recebem a notificação e têm até 72 horas para efetivar o bloqueio. O processo é gratuito e pode ser feito por quem já aposta ou por quem nunca apostou e quer proteger o CPF.

Como bloquear apps de apostas no iPhone?

Abra Ajustes > Tempo de Uso > Ativar Tempo de Uso; Vá em Limites de Apps > Adicionar Limite; Selecione os apps de aposta ou a categoria "Jogos" e defina o limite para 1 minuto; Em Restrições de Conteúdo e Privacidade > Conteúdo da Web, escolha "Limitar Sites Adultos" e adicione os domínios das casas de apostas na lista "Nunca Permitir"; Crie um código de Tempo de Uso e compartilhe com alguém de confiança para evitar que o bloqueio seja desfeito por impulso.

Para reforçar a restrição, apague os apps de apostas já instalados e configure um DNS filtrante em Ajustes > Wi-Fi > (i) > Configurar DNS > Manual.

Como bloquear apps de apostas no Android?

Acesse Ajustes > Bem-estar digital e controle dos pais > Tempo de uso do app; Selecione cada app de aposta e defina o limite para 1 minuto por dia; Instale um app de bloqueio — como BlockSite, AppBlock ou Freedom — e crie listas com domínios de apostas (ex.: bet365.com, betano.com, sportingbet.com.br); Ative senha ou PIN no app de bloqueio para impedir a desativação.

Em ambos os sistemas, a remoção dos apps de apostas é o primeiro passo. Desativar a instalação de novos apps sem senha (via controle parental) dificulta a reinstalação por impulso.

Como bloquear transações de bets na conta bancária?

A maioria dos bancos brasileiros ainda não oferece um filtro específico para apostas no Pix, mas há formas de reduzir o acesso ao dinheiro:

Reduza o limite diário de Pix e de cartão para o menor valor possível pelo app do banco — a maioria das instituições leva de 24 a 48 horas para aprovar aumentos, o que cria uma barreira contra o impulso; Ajuste o limite do período noturno (entre 20h e 6h) para R$ 0, bloqueando transferências de madrugada; Desative carteiras digitais (Google Pay, Apple Pay) se as plataformas aceitarem recarga por essa via; Ative notificações para qualquer transação, de modo que movimentações atípicas sejam percebidas de imediato.

Para casos mais graves, a alternativa é abrir uma conta conjunta com familiar de confiança ou transferir a gestão do saldo para terceiros.

Onde buscar ajuda profissional?

A compulsão por jogos é classificada como transtorno do jogo pela OMS (CID-11). O SUS oferece atendimento por meio dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e das UBS (Unidades Básicas de Saúde), com acolhimento em modelo de portas abertas. A plataforma de autoexclusão do governo também indica pontos de atendimento do SUS por localização.

O Ministério da Saúde disponibiliza o Autoteste do Jogo, que ajuda a identificar sinais de alerta e orienta a busca por apoio. Informações sobre saúde mental podem ser obtidas pelo telefone 136, a Ouvidoria do SUS.