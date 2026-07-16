Autoexclusão de bets: como bloquear apps de apostas no celular e na conta bancária

Autoexclusão de bets: plataforma do governo bloqueia CPF em todas as casas de apostas reguladas do Brasil (Hirurg/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 16 de julho de 2026 às 14h05.
O Brasil registrou 25,2 milhões de apostadores em plataformas online em 2025, segundo o balanço da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. Um estudo do IEPS e da Frente Parlamentar de Saúde Mental estima que as bets estejam relacionadas a R$ 38,8 bilhões por ano em perdas econômicas, incluindo gastos com saúde.
Com o cenário, governo lançou em dezembro do ano passado uma plataforma de autoexclusão que bloqueia o CPF em todas as casas de apostas reguladas — e quase 700 mil pessoas já usaram o sistema, de acordo com dados divulgados em junho de 2026.
A autoexclusão federal, porém, só alcança operadoras legalizadas. Para fechar todas as portas, a recomendação é fazer o bloqueio do CPF junto com restrições no celular e na conta bancária.
A Plataforma Centralizada de Autoexclusão, operada pela SPA, permite que qualquer cidadão bloqueie o próprio CPF em todas as casas de apostas autorizadas no Brasil com uma única solicitação. O sistema também impede novos cadastros e suspende publicidade direcionada de apostas.
O bloqueio pode ser por prazo determinado (de 1 a 12 meses, sem possibilidade de revogação antes do fim) ou por tempo indeterminado (com prazo mínimo de 12 meses para pedir a reversão). Dos quase 700 mil cadastrados até junho de 2026, 69% optaram pelo bloqueio por tempo indeterminado. Entre os motivos declarados, 41% citaram perda de controle sobre o jogo e impactos na saúde mental.
As operadoras autorizadas recebem a notificação e têm até 72 horas para efetivar o bloqueio. O processo é gratuito e pode ser feito por quem já aposta ou por quem nunca apostou e quer proteger o CPF.
Para reforçar a restrição, apague os apps de apostas já instalados e configure um DNS filtrante em Ajustes > Wi-Fi > (i) > Configurar DNS > Manual.
Em ambos os sistemas, a remoção dos apps de apostas é o primeiro passo. Desativar a instalação de novos apps sem senha (via controle parental) dificulta a reinstalação por impulso.
A maioria dos bancos brasileiros ainda não oferece um filtro específico para apostas no Pix, mas há formas de reduzir o acesso ao dinheiro:
Para casos mais graves, a alternativa é abrir uma conta conjunta com familiar de confiança ou transferir a gestão do saldo para terceiros.
A compulsão por jogos é classificada como transtorno do jogo pela OMS (CID-11). O SUS oferece atendimento por meio dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e das UBS (Unidades Básicas de Saúde), com acolhimento em modelo de portas abertas. A plataforma de autoexclusão do governo também indica pontos de atendimento do SUS por localização.
O Ministério da Saúde disponibiliza o Autoteste do Jogo, que ajuda a identificar sinais de alerta e orienta a busca por apoio. Informações sobre saúde mental podem ser obtidas pelo telefone 136, a Ouvidoria do SUS.