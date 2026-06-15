1º trilionário do mundo, Elon Musk fica ainda mais rico com alta da SpaceX

O homem mais rico do mundo e primeiro trilionário da história acaba de ficar ainda mais rico. Nesta segunda-feira, 15, a fortuna de Elon Musk ultrapassou a marca de US$ 1,2 trilhão após alta de mais de 7% nas ações da SpaceX.

Segundo a Forbes, o patrimônio de Musk avançou US$ 72,2 bilhões em relação ao pregão anterior (alta de 6,44%), levando sua riqueza total para mais de US$ 1,2 trilhão.

Na semana passada, Musk já havia alcançado um marco inédito. A oferta pública inicial de ações da SpaceX, precificada a US$ 135 por ação na Nasdaq, elevou seu patrimônio para mais de US$ 1 trilhão, tornando-o, em termos nominais absolutos, a pessoa mais rica da história registrada.

O avanço ocorreu poucos meses após outro movimento relevante. Em fevereiro, a fusão entre a SpaceX e a xAI acrescentou cerca de US$ 100 bilhões ao patrimônio do empresário em uma única operação corporativa.

Em poucos meses, Musk saiu de uma fortuna estimada em cerca de US$ 800 bilhões para mais de US$ 1,2 trilhão, impulsionado principalmente pela valorização de seus ativos privados.

De onde vem a fortuna

A SpaceX é hoje o principal ativo de Musk e responde por quase 80% de seu patrimônio total.

A Tesla, que foi a principal fonte de sua riqueza durante boa parte da última década, atualmente detém uma parcela menor do montante: cerca de US$ 165 bilhões, o que equivale a aproximadamente um quinto do total.

O crescimento acelerado da SpaceX nos últimos anos transformou a empresa no principal motor de geração de riqueza do bilionário.

Rodadas de venda de ações secundárias, revisões de valuation e, mais recentemente, a abertura de capital ampliaram significativamente o valor de sua participação.

O caminho até esse patamar não foi linear. Em 2022, a aquisição do Twitter, atualmente chamado de X, coincidiu com uma forte queda das ações da Tesla e reduziu temporariamente sua fortuna em mais de US$ 100 bilhões.

A recuperação começou em 2023 e ganhou velocidade a partir do fim de 2024, quando a SpaceX passou a liderar a valorização de seus ativos.

O mais rico da história

Em termos nominais absolutos, Musk ocupa hoje uma posição inédita. Nenhuma pessoa registrada acumulou uma fortuna superior a US$ 1 trilhão.

O valor supera amplamente patrimônios históricos frequentemente citados em comparações, como os de John D. Rockefeller, Jakob Fugger e Mansa Musa.

As comparações, porém, possuem limitações. Embora Musk detenha a maior fortuna nominal já registrada, outros personagens históricos controlaram parcelas proporcionalmente maiores das economias de seus respectivos períodos. Ainda assim, pelo critério de riqueza nominal, o empresário lidera sem contestação.

O que vem pela frente

Grande parte da fortuna de Musk continua atrelada ao desempenho futuro da SpaceX e de outros negócios de tecnologia.

As projeções de crescimento da companhia dependem da expansão do Starlink e do desenvolvimento do Starship, além de novas iniciativas ligadas à infraestrutura espacial e à inteligência artificial.

A valorização recente consolidou Musk como o primeiro trilionário da história. Agora, a manutenção desse posto dependerá da capacidade de suas empresas sustentarem as expectativas que ajudaram a criar.