Alexa+ chega ao navegador no Brasil; veja como usar

A Amazon lançou nesta terça-feira, 10, a versão web da Alexa+ no Brasil. Quem já participa do programa de acesso antecipado pode abrir alexa.amazon.com.br no navegador do computador ou do celular e conversar por texto com a assistente de inteligência artificial (IA) generativa.

A novidade permite, por exemplo, começar a organizar uma viagem por voz no Echo e retomar a conversa no computador para revisar o roteiro. Segundo a Amazon, o histórico e as preferências acompanham o usuário entre o navegador, o aplicativo Alexa e os dispositivos Echo e Fire TV. No site, o histórico fica na seção “Conversas Recentes”.

O que dá para fazer com a Alexa+ no navegador?

A interface reúne tarefas como resumir documentos, pesquisar informações e planejar eventos. Pelo chat, também é possível pedir à assistente que atualize um calendário, mexa em uma lista de tarefas ou controle aparelhos compatíveis da casa conectada. A capacidade de executar ações em serviços integrados já fazia parte da Alexa+ apresentada no Brasil em junho. A novidade agora é poder fazer isso também pelo teclado.

Quem pode usar e quanto vai custar?

A versão web está disponível sem cobrança durante o acesso antecipado. Para solicitar a entrada no programa, é preciso ter um Echo ou Fire TV compatível e uma conta pessoal na Amazon.com.br, configurada em português e com localização no Brasil. O pedido pode ser feito em amazon.com.br/alexaplus ou por voz, com o comando “Alexa, quero Alexa Plus”.

A Amazon confirmou ao Tecnoblog que o período gratuito vai durar pelo menos até fevereiro de 2027. Depois do acesso antecipado, a Alexa+ será incluída sem custo adicional no Amazon Prime, que custa R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano. Para quem não assina o Prime, o plano avulso custará R$ 99,90 por mês e incluirá 2 TB de armazenamento de fotos e vídeos no Amazon Photos.