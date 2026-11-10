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Alexa+ chega ao navegador no Brasil; veja como usar

Assistente da Amazon ganha chat por texto no computador e no celular, com acesso gratuito para quem já participa da fase de testes

Alexa+: assistente da Amazon chega ao navegador no Brasil para clientes do acesso antecipado (Amazon / Divulgação)

Alexa+: assistente da Amazon chega ao navegador no Brasil para clientes do acesso antecipado (Amazon / Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11h00.

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Contexto29s

A Amazon lançou a versão web da Alexa+ no Brasil, permitindo que usuários conversem por texto com a assistente de IA generativa diretamente no navegador. A novidade integra-se aos dispositivos Echo e Fire TV, mantendo histórico e preferências sincronizados. Durante o período de acesso antecipado, o serviço está disponível gratuitamente.

A Amazon lançou nesta terça-feira, 10, a versão web da Alexa+ no Brasil. Quem já participa do programa de acesso antecipado pode abrir alexa.amazon.com.br no navegador do computador ou do celular e conversar por texto com a assistente de inteligência artificial (IA) generativa.

A novidade permite, por exemplo, começar a organizar uma viagem por voz no Echo e retomar a conversa no computador para revisar o roteiro. Segundo a Amazon, o histórico e as preferências acompanham o usuário entre o navegador, o aplicativo Alexa e os dispositivos Echo e Fire TV. No site, o histórico fica na seção “Conversas Recentes”.

O que dá para fazer com a Alexa+ no navegador?

A interface reúne tarefas como resumir documentos, pesquisar informações e planejar eventos. Pelo chat, também é possível pedir à assistente que atualize um calendário, mexa em uma lista de tarefas ou controle aparelhos compatíveis da casa conectada. A capacidade de executar ações em serviços integrados já fazia parte da Alexa+ apresentada no Brasil em junho. A novidade agora é poder fazer isso também pelo teclado.

Quem pode usar e quanto vai custar?

A versão web está disponível sem cobrança durante o acesso antecipado. Para solicitar a entrada no programa, é preciso ter um Echo ou Fire TV compatível e uma conta pessoal na Amazon.com.br, configurada em português e com localização no Brasil. O pedido pode ser feito em amazon.com.br/alexaplus ou por voz, com o comando “Alexa, quero Alexa Plus”.

A Amazon confirmou ao Tecnoblog que o período gratuito vai durar pelo menos até fevereiro de 2027. Depois do acesso antecipado, a Alexa+ será incluída sem custo adicional no Amazon Prime, que custa R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano. Para quem não assina o Prime, o plano avulso custará R$ 99,90 por mês e incluirá 2 TB de armazenamento de fotos e vídeos no Amazon Photos.

Perguntas frequentes

Como usar a Alexa+ no navegador?

Quem já tem acesso antecipado pode abrir alexa.amazon.com.br no computador ou no celular e entrar com a conta Amazon habilitada.

Preciso de um Echo ou Fire TV para usar a versão web?

Um aparelho compatível é exigido para solicitar o acesso antecipado. Com a conta habilitada, a conversa pode acontecer diretamente no navegador.

A Alexa+ no navegador é gratuita?

Sim, durante o acesso antecipado. Depois dessa fase, a assistente será incluída no Amazon Prime ou poderá ser contratada separadamente por R$ 99,90 por mês.

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