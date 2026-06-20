Como montar um PC para IA local sem gastar uma fortuna?

PC para IA local: configuração com foco em memória de vídeo permite rodar modelos de linguagem e gerar imagens sem depender da nuvem (Reprodução)
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Publicado em 20 de junho de 2026 às 08h00.
Rodar inteligência artificial (IA) no próprio computador já não exige mais uma estação de trabalho de dezenas de milhares de reais. Com a popularização de modelos de código aberto como o Llama e o Mistral, uma máquina montada com os componentes certos consegue executar vários tipos de modelos de linguagem, com finalidades diversas.
O componente certo, neste caso, é a placa de vídeo — e o que importa nela não é a velocidade de clock, mas a quantidade de memória de vídeo (VRAM). Veja como montar um PC para IA local com um investimento básico, mas que ainda traz bons resultados.
Um PC para IA local é configurado para executar modelos de IA no hardware do próprio usuário, sem conexão com APIs externas. Isso inclui rodar grandes modelos de linguagem (LLMs) para chat e geração de texto, criar imagens com programas como o Stable Diffusion, transcrever áudio com o Whisper e processar documentos com técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) — tudo offline.
A diferença em relação a serviços como ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity é que o processamento acontece na placa de vídeo da máquina. Nenhum dado sai do computador, o que elimina custos recorrentes de assinatura ou cobrança por token e mantém informações sensíveis sob controle do usuário.
Montar um PC para IA local também não é o mesmo que montar um para jogos. Em jogos, a taxa de quadros por segundo e a velocidade de renderização comandam a escolha dos componentes. Em IA, o que importa é a capacidade de memória de vídeo e a largura de banda com que os dados circulam entre a GPU e essa memória. Um modelo de linguagem precisa caber inteiro na VRAM para rodar com velocidade aceitável — se não couber, o sistema transfere parte do processamento para a RAM, o que pode reduzir a velocidade em até 20 vezes.
É por isso que um computador comum, por mais avançado que ele seja, não é suficiente para rodar os LLMs: eles exigem uma altíssima capacidade de processamento, para garantir que todas as tarefas sejam executadas rapidamente.
Com peças novas em junho de 2026, a configuração de entrada para IA local fica entre R$ 5.000 e R$ 7.000 na versão mais econômica. Para quem prefere uma plataforma mais moderna, com caminho de upgrade, o custo sobe para R$ 7.000 a R$ 9.000. A seguir, as opções por componente:
Os principais programas para IA local são de código aberto e não exigem pagamento de licença.
O Ollama é a forma mais direta de baixar e executar modelos de linguagem. Funciona pelo terminal com um único comando (como ollama run llama3) e roda em segundo plano, permitindo que outras aplicações se conectem a ele. Está disponível para Windows, macOS e Linux.
O LM Studio oferece uma interface gráfica semelhante à do ChatGPT. O usuário baixa modelos com um clique, escolhe qual carregar e conversa com ele de forma offline. É a opção mais acessível para quem não tem familiaridade com linha de comando.
O AnythingLLM é voltado para quem quer conectar a IA local a documentos próprios. Ele usa a técnica de RAG (Retrieval-Augmented Generation) para que o modelo consulte os arquivos do usuário antes de responder, sem que nenhum dado seja enviado para a internet.
O Fooocus cuida da geração de imagens. Com uma interface simplificada, ele roda o Stable Diffusion sem exigir configuração manual de parâmetros técnicos, basta descrever a imagem desejada em texto e aguardar o resultado.