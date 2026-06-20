Como montar um PC para IA local sem gastar uma fortuna?

Rodar inteligência artificial (IA) no próprio computador já não exige mais uma estação de trabalho de dezenas de milhares de reais. Com a popularização de modelos de código aberto como o Llama e o Mistral, uma máquina montada com os componentes certos consegue executar vários tipos de modelos de linguagem, com finalidades diversas.

O componente certo, neste caso, é a placa de vídeo — e o que importa nela não é a velocidade de clock, mas a quantidade de memória de vídeo (VRAM). Veja como montar um PC para IA local com um investimento básico, mas que ainda traz bons resultados.

O que é um PC para IA local?

Um PC para IA local é configurado para executar modelos de IA no hardware do próprio usuário, sem conexão com APIs externas. Isso inclui rodar grandes modelos de linguagem (LLMs) para chat e geração de texto, criar imagens com programas como o Stable Diffusion, transcrever áudio com o Whisper e processar documentos com técnicas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) — tudo offline.

A diferença em relação a serviços como ChatGPT, Gemini, Claude ou Perplexity é que o processamento acontece na placa de vídeo da máquina. Nenhum dado sai do computador, o que elimina custos recorrentes de assinatura ou cobrança por token e mantém informações sensíveis sob controle do usuário.

Montar um PC para IA local também não é o mesmo que montar um para jogos. Em jogos, a taxa de quadros por segundo e a velocidade de renderização comandam a escolha dos componentes. Em IA, o que importa é a capacidade de memória de vídeo e a largura de banda com que os dados circulam entre a GPU e essa memória. Um modelo de linguagem precisa caber inteiro na VRAM para rodar com velocidade aceitável — se não couber, o sistema transfere parte do processamento para a RAM, o que pode reduzir a velocidade em até 20 vezes.

É por isso que um computador comum, por mais avançado que ele seja, não é suficiente para rodar os LLMs: eles exigem uma altíssima capacidade de processamento, para garantir que todas as tarefas sejam executadas rapidamente.

Quais componentes um PC para IA local precisa ter?

GPU (placa de vídeo): modelos de linguagem e geradores de imagem rodam seus cálculos dentro da memória de vídeo (VRAM) da placa gráfica, e a quantidade de VRAM define o tamanho máximo de modelo que o sistema consegue executar. Com 8 GB, a máquina roda modelos de até 7 bilhões de parâmetros quantizados. Com 12 GB, o limite sobe para 8 a 13 bilhões com folga;

modelos de linguagem e geradores de imagem rodam seus cálculos dentro da memória de vídeo (VRAM) da placa gráfica, e a quantidade de VRAM define o tamanho máximo de modelo que o sistema consegue executar. Com 8 GB, a máquina roda modelos de até 7 bilhões de parâmetros quantizados. Com 12 GB, o limite sobe para 8 a 13 bilhões com folga; RAM (memória do sistema): funciona como reserva da VRAM. Quando o modelo não cabe na memória da placa de vídeo, ele transborda para a RAM — o processamento continua, mas a velocidade pode cair até 20 vezes. Quanto mais RAM disponível, maior o modelo que o sistema consegue carregar, por isso, o mínimo recomendado é 32 GB;

funciona como reserva da VRAM. Quando o modelo não cabe na memória da placa de vídeo, ele transborda para a RAM — o processamento continua, mas a velocidade pode cair até 20 vezes. Quanto mais RAM disponível, maior o modelo que o sistema consegue carregar, por isso, o mínimo recomendado é 32 GB; SSD NVMe (armazenamento): os arquivos dos modelos de IA pesam entre 4 GB e 30 GB cada. Um SSD NVMe carrega esses arquivos em segundos, enquanto um disco rígido convencional pode levar minutos. Para quem alterna entre vários modelos no dia a dia, a diferença no tempo de carregamento é considerável;

os arquivos dos modelos de IA pesam entre 4 GB e 30 GB cada. Um SSD NVMe carrega esses arquivos em segundos, enquanto um disco rígido convencional pode levar minutos. Para quem alterna entre vários modelos no dia a dia, a diferença no tempo de carregamento é considerável; CPU (processador): como a inferência de IA roda quase por inteiro na GPU, um processador intermediário é suficiente para gerenciar o sistema, ler dados do disco e manter os demais processos funcionando;

como a inferência de IA roda quase por inteiro na GPU, um processador intermediário é suficiente para gerenciar o sistema, ler dados do disco e manter os demais processos funcionando; Fonte de alimentação: GPUs consomem bastante energia em cargas prolongadas de IA. Uma fonte subdimensionada pode desligar o sistema durante o processamento ou danificar componentes. A recomendação é 600 W;

GPUs consomem bastante energia em cargas prolongadas de IA. Uma fonte subdimensionada pode desligar o sistema durante o processamento ou danificar componentes. A recomendação é 600 W; Gabinete com boa ventilação: a GPU trabalha sob carga alta por longos períodos durante a inferência, o que gera calor constante. Um gabinete com frente em tela (mesh) e bom fluxo de ar evita o superaquecimento e protege a vida útil das peças.

Quanto custa montar um PC para IA local no Brasil?

Com peças novas em junho de 2026, a configuração de entrada para IA local fica entre R$ 5.000 e R$ 7.000 na versão mais econômica. Para quem prefere uma plataforma mais moderna, com caminho de upgrade, o custo sobe para R$ 7.000 a R$ 9.000. A seguir, as opções por componente:

GPU

NVIDIA RTX 3060 12 GB: entre R$ 1.800 e R$ 2.200. A placa teve a produção original encerrada em dezembro de 2025, mas fabricantes como ASUS e MSI preparam novas remessas a partir de julho de 2026 para suprir a demanda. Os 12 GB de VRAM a tornam a melhor opção de entrada para IA;

NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB: a partir de R$ 3.500. Para quem quer rodar modelos de 13 bilhões de parâmetros com folga e tem orçamento maior.

CPU

AMD Ryzen 5 5600 (socket AM4): entre R$ 500 e R$ 700. Econômico, suficiente para não limitar a GPU;

Intel Core i5-12400F (socket LGA 1700): entre R$ 600 e R$ 800. Desempenho equivalente;

AMD Ryzen 5 7600 (socket AM5): entre R$ 900 e R$ 1.100. Mais caro, mas o socket AM5 deve receber novas gerações de processadores nos próximos anos, o que prolonga a vida útil da máquina sem troca de placa-mãe.

Placa-mãe

B550 (para Ryzen 5 5600, DDR4): entre R$ 400 e R$ 600;

B660 (para i5-12400F, DDR4): faixa semelhante;

B650 (para Ryzen 5 7600, DDR5): entre R$ 600 e R$ 900.

RAM

32 GB DDR4 3200 MHz (2x16 GB): entre R$ 450 e R$ 600;

32 GB DDR5 5600 MHz (2x16 GB): entre R$ 600 e R$ 900. Obrigatória para quem optar pela plataforma AM5.

Demais componentes

SSD NVMe de 1 TB: entre R$ 350 e R$ 500. Marcas como Kingston, Crucial, XPG e WD oferecem modelos com boa velocidade de leitura nessa faixa;

Fonte de 600 W 80 Plus Bronze: entre R$ 300 e R$ 450;

Gabinete com frente em mesh: a partir de R$ 200.

Softwares gratuitos para começar com IA local

Os principais programas para IA local são de código aberto e não exigem pagamento de licença.

O Ollama é a forma mais direta de baixar e executar modelos de linguagem. Funciona pelo terminal com um único comando (como ollama run llama3) e roda em segundo plano, permitindo que outras aplicações se conectem a ele. Está disponível para Windows, macOS e Linux.

O LM Studio oferece uma interface gráfica semelhante à do ChatGPT. O usuário baixa modelos com um clique, escolhe qual carregar e conversa com ele de forma offline. É a opção mais acessível para quem não tem familiaridade com linha de comando.

O AnythingLLM é voltado para quem quer conectar a IA local a documentos próprios. Ele usa a técnica de RAG (Retrieval-Augmented Generation) para que o modelo consulte os arquivos do usuário antes de responder, sem que nenhum dado seja enviado para a internet.

O Fooocus cuida da geração de imagens. Com uma interface simplificada, ele roda o Stable Diffusion sem exigir configuração manual de parâmetros técnicos, basta descrever a imagem desejada em texto e aguardar o resultado.