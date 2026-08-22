Os melhores gadgets de até R$ 300 que testamos: pequenos upgrades que mudam o home office

A ideia de que trabalhar de casa rende menos que ir ao escritório ainda circula em muitas empresas, mas os dados contam outra história. Um levantamento de 2025 da consultoria Michael Page, com cerca de 6.800 profissionais no Brasil, mostrou que 48,6% dos entrevistados dizem render mais em home office — contra apenas 10,8% que relatam queda no desempenho.

Mas o que separa quem rende bem de quem não se adapta a trabalhar de casa vai além da disciplina. O setup conta muito e, nesse caso, não basta um computador bom, mas todo o ambiente criado para trabalhar. Nesse sentido, separamos alguns gadgets de até R$ 300 para home office que criam um espaço funcional para trabalhar de casa, a partir de quatro pontos:

Influência no conforto e produtividade;

Facilidade de instalação e compatibilidade com os principais sistemas operacionais;

Disponibilidade em grandes varejistas;

Custo-beneficio.

Gadgets de até R$ 150 para home office

Suporte vertical ou dobrável para notebook

Suporte vertical ou dobrável para notebook

Um suporte de mesa é um dos upgrades mais baratos com retorno visível no mesmo dia. Ao elevar a tela do notebook, ele reduz a inclinação do pescoço e aproxima a webcam da altura dos olhos — o que melhora tanto a postura quanto o enquadramento em reuniões. Modelos de alumínio ou plástico reforçado aparecem em lojas de informática e marketplaces com frequência. O ideal é combiná-lo com teclado e mouse externos para aproveitar a posição elevada sem perder conforto na digitação.

Tipo: suporte de mesa para notebook;

Compatibilidade: notebooks de 10 a 17 polegadas, na maioria dos modelos;

Ajustes: fixos, dobráveis ou com múltiplos níveis de altura;

Material: alumínio, aço ou plástico ABS;

Recursos: base antiderrapante e, em alguns modelos, passagem para cabos;

Peso: de 200 g a 1 kg, conforme a construção;

Preço observado no Brasil: de R$ 40 a R$ 90 em agosto de 2026.

Mouse sem fio Logitech M170

Mouse sem fio Logitech M170

O M170 resolve uma necessidade básica: abandonar o touchpad e reduzir cabos na mesa. Ele não tem recursos avançados de sensor ou botões extras, mas compensa com instalação imediata (basta conectar o nano receptor USB), consumo baixo de bateria e design ambidestro. É uma boa escolha para quem trabalha com documentos, navegação e reuniões e não precisa de precisão de mouse gamer.

Marca: Logitech;

Modelo: M170;

Conexão: sem fio de 2,4 GHz via nano receptor USB;

Sensor: óptico, com resolução de 1.000 dpi;

Botões: 3, incluindo botão de rolagem;

Alimentação: uma pilha AA (autonomia de até 12 meses);

Compatibilidade: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS e Android;

Design: ambidestro;

Preço observado no Brasil: de R$ 54 a R$ 70 em agosto de 2026.

Hub USB 3.0 TP-Link UH400

Hub USB 3.0 TP-Link UH400

O UH400 resolve um problema recorrente em notebooks com poucas portas USB. Ele permite manter teclado, mouse, pendrive e outros acessórios conectados ao mesmo tempo, sem precisar desconectar um para usar outro. A instalação é plug and play, e a velocidade de até 5 Gbps atende transferências de arquivos grandes. O ponto de atenção é que ele não é ideal para alimentar vários dispositivos de alto consumo ao mesmo tempo, como HDs externos sem fonte própria.

Marca: TP-Link;

Modelo: UH400;

Entrada: USB 3.0 Tipo-A;

Saídas: 4 portas USB 3.0 Tipo-A;

Velocidade máxima: até 5 Gbps;

Alimentação: pela porta USB do computador;

Instalação: plug and play, sem driver;

Compatibilidade: Windows, macOS e Linux;

Dimensões: 71 × 71 × 16,6 mm;

Preço observado no Brasil: de R$ 70 a R$ 130 em agosto de 2026.

Gadgets de até R$ 250 para home office

Webcam Logitech C270

Webcam Logitech C270

A C270 é uma opção de entrada para quem precisa melhorar a imagem em reuniões e aulas remotas. Ela faz diferença quando a webcam integrada do notebook produz imagem escura ou pouco definida. A resolução de 720p e o foco fixo atendem bem chamadas de vídeo do dia a dia, mas não são suficientes para quem produz vídeo com aparência profissional. O microfone embutido capta a voz com clareza em distâncias de até 1,5 metro.

Marca: Logitech;

Modelo: C270;

Resolução máxima: 1280 × 720 pixels (HD);

Taxa de quadros: até 30 fps;

Foco: fixo;

Campo de visão: 55° na diagonal;

Microfone: mono integrado com redução de ruído;

Conexão: USB-A;

Cabo: cerca de 1,5 m;

Fixação: clipe universal para notebook e monitor;

Compatibilidade: Windows, macOS e ChromeOS;

Peso: cerca de 75 g;

Preço observado no Brasil: de R$ 149 a R$ 230 em agosto de 2026.

Headset Logitech H390

Headset Logitech H390

O H390 melhora a captação de voz e a audição em reuniões, com vantagem sobre fones Bluetooth de entrada que costumam ter microfone inconsistente. O microfone articulado permite posicionar a captação perto da boca, e a conexão USB dispensa configuração de Bluetooth em computadores corporativos. Não é a opção mais confortável para jornadas de oito horas ou mais, mas funciona bem em expedientes com reuniões intercaladas.

Marca: Logitech;

Modelo: H390;

Tipo: headset estéreo com fio;

Conexão: USB-A;

Microfone: boom articulado com redução de ruído;

Controles: volume e silenciamento no cabo;

Almofadas: espuma com couro sintético;

Arco: ajustável;

Cabo: cerca de 2,3 m;

Cancelamento ativo de ruído: não;

Preço observado no Brasil: de R$ 120 a R$ 250 em agosto de 2026.

Teclado mecânico Redragon K552 Pro

Teclado mecânico Redragon K552 Pro

O K552 Pro é um dos upgrades mais perceptíveis para quem digita durante várias horas. O formato TKL (sem teclado numérico) libera espaço para o mouse, e os switches mecânicos oferecem resposta mais definida do que teclados de membrana. A versão com switch Red é mais silenciosa e linear; a Brown, mais tátil. Antes da compra, é preciso confirmar se o modelo tem layout ABNT2 e se a versão inclui conexão sem fio, caso isso seja necessário.

Marca: Redragon;

Modelo: K552 Pro (linha Kumara);

Formato: TKL, com 87 teclas;

Switches: Outemu Red ou Brown, conforme a versão;

Força de acionamento: cerca de 45 gf;

Iluminação: RGB por tecla;

Conexão: USB com fio (algumas versões oferecem Bluetooth);

Rollover: N-key rollover;

Preço observado no Brasil: de R$ 155 a R$ 270 em agosto de 2026, conforme versão e loja.

Mouse vertical sem fio

Mouse vertical sem fio

Um mouse vertical pode reduzir a torção do antebraço para quem sente desconforto com mouses convencionais após uso prolongado. Ele não é mais ergonômico para todos por padrão — exige um período de adaptação e não substitui ajustes de altura da mesa ou pausas regulares. No mercado brasileiro, marcas como TWL, Delux, Multilaser, OEX e Trust oferecem modelos sem fio nessa faixa de preço.

Tipo: mouse vertical ergonômico;

Conexão: Bluetooth, receptor USB de 2,4 GHz ou ambos;

Sensor: óptico, com resolução de 1.000 a 1.600 dpi;

Botões: cinco ou seis, na maioria dos modelos;

Alimentação: pilha AA/AAA ou bateria recarregável;

Formato: destinado a mão direita na maioria das versões;

Preço observado no Brasil: de R$ 120 a R$ 200 em agosto de 2026.

Gadgets de até R$ 300 para home office

Nesta faixa, "premium" se refere ao topo disponível dentro do limite de R$ 300, e não a produtos profissionais de alto padrão. A diferença em relação aos modelos mais baratos costuma estar na conectividade, na construção ou na qualidade de imagem e som.

Webcam Full HD Logitech C920s (em promoção)

Webcam Full HD Logitech C920s

Uma webcam Full HD é um salto perceptível quando a câmera do notebook produz imagem de baixa qualidade. A C920s tem foco automático, campo de visão de 78° e microfones estéreo, o que melhora tanto a nitidez da imagem quanto a captação de áudio em reuniões. O preço regular costuma ficar acima de R$ 350, por isso ela entra nesta seleção condicionada a promoções — o que exige acompanhar ofertas em grandes varejistas.

Marca: Logitech;

Modelo: C920s;

Resolução máxima: Full HD (1920 × 1080 pixels);

Taxa de quadros: até 30 fps em Full HD;

Foco: automático;

Campo de visão: 78°;

Microfones: estéreo integrados;

Tampa de privacidade: sim;

Conexão: USB-A;

Compatibilidade: Windows, macOS e ChromeOS;

Preço regular no Brasil: acima de R$ 350; entra na faixa de até R$ 300 em promoções pontuais.

Hub USB-C 6 em 1

Hub USB-C 6 em 1

Para notebooks com poucas conexões, um hub USB-C é mais transformador do que um adaptador simples. Um modelo 6 em 1 pode reunir portas USB, saída HDMI, leitor de cartão e alimentação no mesmo acessório, permitindo montar uma estação de trabalho com monitor externo e periféricos. Marcas como Ugreen, Baseus, Geonav e TP-Link oferecem modelos nessa faixa. O cuidado principal é verificar se o notebook suporta saída de vídeo via USB-C (DisplayPort Alt Mode), pois a presença da porta USB-C não garante essa funcionalidade.

Tipo: hub USB-C multifuncional;

Entrada: USB-C;

Saídas comuns: duas ou três portas USB-A, USB-C para dados, HDMI e leitor de cartão;

HDMI: até 4K a 30 Hz em modelos de entrada;

USB: USB 3.0, com até 5 Gbps;

Power Delivery: presente em muitos modelos, entre 60 W e 100 W;

Compatibilidade: Windows, macOS, ChromeOS e alguns tablets Android;

Preço observado no Brasil: de R$ 160 a R$ 290 em agosto de 2026.

Kit teclado e mouse sem fio Logitech MK540 ou equivalente

Kit teclado e mouse sem fio Logitech MK540

Um kit de teclado e mouse sem fio é um upgrade prático para quem quer eliminar cabos e manter o teclado numérico — algo que teclados TKL não oferecem. Kits Logitech dessa categoria funcionam bem para escritórios, contabilidade e trabalho com planilhas, onde o teclado numérico faz diferença. A disponibilidade e o layout (ABNT2) devem ser verificados antes da compra, e o preço pode flutuar entre R$ 220 e R$ 300 conforme a loja.