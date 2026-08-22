Os melhores gadgets de até R$ 300 que testamos: pequenos upgrades que mudam o home office

Gadgets de até R$ 300 para home office: acessórios que fazem diferença na rotina de trabalho remoto
Colaboradora
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 10h00.
A ideia de que trabalhar de casa rende menos que ir ao escritório ainda circula em muitas empresas, mas os dados contam outra história. Um levantamento de 2025 da consultoria Michael Page, com cerca de 6.800 profissionais no Brasil, mostrou que 48,6% dos entrevistados dizem render mais em home office — contra apenas 10,8% que relatam queda no desempenho.
Mas o que separa quem rende bem de quem não se adapta a trabalhar de casa vai além da disciplina. O setup conta muito e, nesse caso, não basta um computador bom, mas todo o ambiente criado para trabalhar. Nesse sentido, separamos alguns gadgets de até R$ 300 para home office que criam um espaço funcional para trabalhar de casa, a partir de quatro pontos:
Um suporte de mesa é um dos upgrades mais baratos com retorno visível no mesmo dia. Ao elevar a tela do notebook, ele reduz a inclinação do pescoço e aproxima a webcam da altura dos olhos — o que melhora tanto a postura quanto o enquadramento em reuniões. Modelos de alumínio ou plástico reforçado aparecem em lojas de informática e marketplaces com frequência. O ideal é combiná-lo com teclado e mouse externos para aproveitar a posição elevada sem perder conforto na digitação.
O M170 resolve uma necessidade básica: abandonar o touchpad e reduzir cabos na mesa. Ele não tem recursos avançados de sensor ou botões extras, mas compensa com instalação imediata (basta conectar o nano receptor USB), consumo baixo de bateria e design ambidestro. É uma boa escolha para quem trabalha com documentos, navegação e reuniões e não precisa de precisão de mouse gamer.
O UH400 resolve um problema recorrente em notebooks com poucas portas USB. Ele permite manter teclado, mouse, pendrive e outros acessórios conectados ao mesmo tempo, sem precisar desconectar um para usar outro. A instalação é plug and play, e a velocidade de até 5 Gbps atende transferências de arquivos grandes. O ponto de atenção é que ele não é ideal para alimentar vários dispositivos de alto consumo ao mesmo tempo, como HDs externos sem fonte própria.
A C270 é uma opção de entrada para quem precisa melhorar a imagem em reuniões e aulas remotas. Ela faz diferença quando a webcam integrada do notebook produz imagem escura ou pouco definida. A resolução de 720p e o foco fixo atendem bem chamadas de vídeo do dia a dia, mas não são suficientes para quem produz vídeo com aparência profissional. O microfone embutido capta a voz com clareza em distâncias de até 1,5 metro.
O H390 melhora a captação de voz e a audição em reuniões, com vantagem sobre fones Bluetooth de entrada que costumam ter microfone inconsistente. O microfone articulado permite posicionar a captação perto da boca, e a conexão USB dispensa configuração de Bluetooth em computadores corporativos. Não é a opção mais confortável para jornadas de oito horas ou mais, mas funciona bem em expedientes com reuniões intercaladas.
O K552 Pro é um dos upgrades mais perceptíveis para quem digita durante várias horas. O formato TKL (sem teclado numérico) libera espaço para o mouse, e os switches mecânicos oferecem resposta mais definida do que teclados de membrana. A versão com switch Red é mais silenciosa e linear; a Brown, mais tátil. Antes da compra, é preciso confirmar se o modelo tem layout ABNT2 e se a versão inclui conexão sem fio, caso isso seja necessário.
Um mouse vertical pode reduzir a torção do antebraço para quem sente desconforto com mouses convencionais após uso prolongado. Ele não é mais ergonômico para todos por padrão — exige um período de adaptação e não substitui ajustes de altura da mesa ou pausas regulares. No mercado brasileiro, marcas como TWL, Delux, Multilaser, OEX e Trust oferecem modelos sem fio nessa faixa de preço.
Nesta faixa, "premium" se refere ao topo disponível dentro do limite de R$ 300, e não a produtos profissionais de alto padrão. A diferença em relação aos modelos mais baratos costuma estar na conectividade, na construção ou na qualidade de imagem e som.
Uma webcam Full HD é um salto perceptível quando a câmera do notebook produz imagem de baixa qualidade. A C920s tem foco automático, campo de visão de 78° e microfones estéreo, o que melhora tanto a nitidez da imagem quanto a captação de áudio em reuniões. O preço regular costuma ficar acima de R$ 350, por isso ela entra nesta seleção condicionada a promoções — o que exige acompanhar ofertas em grandes varejistas.
Para notebooks com poucas conexões, um hub USB-C é mais transformador do que um adaptador simples. Um modelo 6 em 1 pode reunir portas USB, saída HDMI, leitor de cartão e alimentação no mesmo acessório, permitindo montar uma estação de trabalho com monitor externo e periféricos. Marcas como Ugreen, Baseus, Geonav e TP-Link oferecem modelos nessa faixa. O cuidado principal é verificar se o notebook suporta saída de vídeo via USB-C (DisplayPort Alt Mode), pois a presença da porta USB-C não garante essa funcionalidade.
Um kit de teclado e mouse sem fio é um upgrade prático para quem quer eliminar cabos e manter o teclado numérico — algo que teclados TKL não oferecem. Kits Logitech dessa categoria funcionam bem para escritórios, contabilidade e trabalho com planilhas, onde o teclado numérico faz diferença. A disponibilidade e o layout (ABNT2) devem ser verificados antes da compra, e o preço pode flutuar entre R$ 220 e R$ 300 conforme a loja.