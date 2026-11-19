Comprar um chuveiro na Black Friday exige conferir duas informações antes do preço: a tensão da rede e a potência que a instalação suporta. Entre Lorenzetti, Fame e Zagonel, a escolha não se resolve pela marca. É preciso comparar modelos equivalentes, o controle de temperatura e as condições de uso do banheiro.

O guia compara três modelos eletrônicos de 220 V: Zagonel Moment branco, de 7.500 W; Fame Evidence, de 6.800 W; e Lorenzetti Advanced branco, de 7.500 W. Os preços devem ser conferidos nas lojas, junto com o frete e a disponibilidade de entrega.

Quais modelos de chuveiro comparar?

Os três têm ajuste eletrônico, que permite regular a temperatura de forma gradual. Isso é diferente de uma chave com posições fixas, como verão e inverno. Ao buscar uma oferta, confira o nome completo: uma mesma família pode ter versões eletrônicas, multitemperaturas ou com pressurizador, com preços e instalações diferentes.

A Lorenzetti oferece haste de comando e resistência do tipo refil no Advanced; a compra faz mais sentido se esses recursos forem úteis no banheiro e se houver reposição acessível na região. O Evidence é uma alternativa de menor potência nominal entre os três, não uma garantia automática de menor conta de luz.

O que a potência muda no banho e na conta de luz?

A potência elétrica, medida em watts, indica a taxa de uso de energia. A energia faturada depende também do tempo de funcionamento. Um aparelho de 7.500 W usado por dez minutos na potência máxima consome 1,25 kWh. Um de 6.800 W, nas mesmas condições, consome aproximadamente 1,13 kWh. A conta é potência em quilowatts multiplicada pelo tempo em horas.

Esses exemplos usam a potência nominal e dez minutos de funcionamento para calcular o consumo. O ajuste selecionado e o tempo de banho mudam o resultado. Para converter em reais, multiplique o consumo pela tarifa de energia aplicável à residência.

Mais potência pode ajudar a aquecer água fria, mas não aumenta, por si só, a pressão do jato. O resultado também depende da temperatura de entrada e da vazão. Quem tem pouca pressão deve conferir a faixa de funcionamento no manual e avaliar a instalação, em vez de comprar apenas pelo maior número de watts.

Também não vale tratar 220 V como sinônimo de economia. Aparelhos com a mesma potência efetivamente utilizada e o mesmo tempo de uso consomem a mesma quantidade de energia, independentemente dessa tensão.

O que conferir antes de aproveitar uma oferta?

Instalação elétrica: peça a um profissional que confirme tensão, circuito, aterramento, proteção e compatibilidade com a potência escolhida. Não adapte o produto à rede por conta própria.

peça a um profissional que confirme tensão, circuito, aterramento, proteção e compatibilidade com a potência escolhida. Não adapte o produto à rede por conta própria. Modelo exato: compare a mesma versão, cor, tensão e potência. “Turbo”, “eletrônico” e “multitemperaturas” não são nomes intercambiáveis.

compare a mesma versão, cor, tensão e potência. “Turbo”, “eletrônico” e “multitemperaturas” não são nomes intercambiáveis. Pressão da água: verifique o mínimo e o máximo indicados pelo fabricante. Um chuveiro comum não substitui um pressurizador.

verifique o mínimo e o máximo indicados pelo fabricante. Um chuveiro comum não substitui um pressurizador. Manutenção: consulte preço e disponibilidade da resistência correta antes da compra.

consulte preço e disponibilidade da resistência correta antes da compra. Custo final: some frete e instalação. Compare o preço atual com o histórico do mesmo modelo, não só com o valor riscado pela loja.