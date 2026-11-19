Imagem ilustrativa de banho: potência e instalação devem ser consideradas na escolha do chuveiro (igoriss/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h03.
A escolha de chuveiro elétrico depende da tensão, da potência compatível com a instalação e da pressão da água. O guia reúne três modelos eletrônicos para a Black Friday.
Comprar um chuveiro na Black Friday exige conferir duas informações antes do preço: a tensão da rede e a potência que a instalação suporta. Entre Lorenzetti, Fame e Zagonel, a escolha não se resolve pela marca. É preciso comparar modelos equivalentes, o controle de temperatura e as condições de uso do banheiro.
O guia compara três modelos eletrônicos de 220 V: Zagonel Moment branco, de 7.500 W; Fame Evidence, de 6.800 W; e Lorenzetti Advanced branco, de 7.500 W. Os preços devem ser conferidos nas lojas, junto com o frete e a disponibilidade de entrega.
Os três têm ajuste eletrônico, que permite regular a temperatura de forma gradual. Isso é diferente de uma chave com posições fixas, como verão e inverno. Ao buscar uma oferta, confira o nome completo: uma mesma família pode ter versões eletrônicas, multitemperaturas ou com pressurizador, com preços e instalações diferentes.
A Lorenzetti oferece haste de comando e resistência do tipo refil no Advanced; a compra faz mais sentido se esses recursos forem úteis no banheiro e se houver reposição acessível na região. O Evidence é uma alternativa de menor potência nominal entre os três, não uma garantia automática de menor conta de luz.
A potência elétrica, medida em watts, indica a taxa de uso de energia. A energia faturada depende também do tempo de funcionamento. Um aparelho de 7.500 W usado por dez minutos na potência máxima consome 1,25 kWh. Um de 6.800 W, nas mesmas condições, consome aproximadamente 1,13 kWh. A conta é potência em quilowatts multiplicada pelo tempo em horas.
Esses exemplos usam a potência nominal e dez minutos de funcionamento para calcular o consumo. O ajuste selecionado e o tempo de banho mudam o resultado. Para converter em reais, multiplique o consumo pela tarifa de energia aplicável à residência.
Mais potência pode ajudar a aquecer água fria, mas não aumenta, por si só, a pressão do jato. O resultado também depende da temperatura de entrada e da vazão. Quem tem pouca pressão deve conferir a faixa de funcionamento no manual e avaliar a instalação, em vez de comprar apenas pelo maior número de watts.
Também não vale tratar 220 V como sinônimo de economia. Aparelhos com a mesma potência efetivamente utilizada e o mesmo tempo de uso consomem a mesma quantidade de energia, independentemente dessa tensão.
O que atende à rede elétrica e à pressão do imóvel, oferece o ajuste desejado e cabe no orçamento completo. Compare o preço final e peça uma avaliação da instalação antes de comprar.
Sem histórico de preços, não há como garantir. Salvar agora o código do produto e o valor final com frete permite verificar se a oferta de 27 de novembro realmente ficou mais barata.
A tensão, sozinha, não determina economia. Com a mesma potência efetivamente utilizada e o mesmo tempo de uso, o consumo de energia é igual.
Não. A potência se relaciona ao aquecimento, enquanto a pressão depende das condições hidráulicas e da faixa de funcionamento indicada no manual.
Multiplique a potência em quilowatts pelo tempo em horas para obter kWh. Para estimar o custo, multiplique esse consumo pela tarifa de energia da residência.
Não. Peça a um profissional que confira tensão, circuito, aterramento, proteção e compatibilidade com a potência escolhida.
Glossário
O que é potência elétrica?
Taxa de transformação ou consumo de energia de um aparelho, expressa em watts. O consumo faturado também depende do tempo de uso.