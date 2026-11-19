Honcho: imagem de divulgação do Dream Histories, recurso que mostra as mudanças na memória de agentes de IA (Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11h01.
A Honcho apresentou um histórico que permite a desenvolvedores acompanhar mudanças na memória de agentes de inteligência artificial. O recurso mostra quais conclusões foram criadas ou removidas, em que informações elas se apoiaram e como o perfil mantido pelo sistema mudou.
Uma inteligência artificial (IA) pode registrar que você pediu respostas curtas em uma conversa. Também pode cruzar vários pedidos semelhantes e concluir que respostas curtas são uma preferência sua. Essa segunda informação é uma interpretação do sistema. Como descobrir de onde ela veio?
Uma ferramenta anunciada pela Honcho na quarta-feira, 18, permite acompanhar esse caminho. Chamado Dream Histories, o recurso mostra aos desenvolvedores o que mudou na memória de um agente de IA, quais conclusões foram descartadas e quais registros deram origem a novas interpretações.
A novidade é voltada a quem desenvolve agentes com a Honcho. Para quem usa o ChatGPT, a OpenAI oferece controles para consultar e corrigir memórias. O recurso da Honcho responde a uma pergunta na rotina de desenvolvimento. Quando uma conclusão parece errada, que informações levaram o agente até ela?
A Honcho chama de dreaming, ou “sonhar”, o processo que roda em segundo plano para cruzar observações, identificar padrões e reunir conclusões repetidas. O resultado pode atualizar a ficha que o sistema mantém sobre uma pessoa ou outra entidade acompanhada pelo agente.
Imagine que alguém peça respostas breves em várias conversas sobre trabalho. O agente pode inferir que a pessoa prefere respostas breves em qualquer situação. Com o histórico, a equipe consegue examinar as observações por trás dessa conclusão e identificar se ela foi além do contexto em que os pedidos foram feitos.
O painel mostra as conclusões criadas e removidas em cada rodada e permite comparar a ficha antes e depois do processamento. Quando uma conclusão é substituída por outra semelhante, o registro indica qual entrou no lugar. A avaliação sobre se a inferência faz sentido cabe a quem revisa o histórico.
Segundo a Honcho, o recurso pode ser consultado pelo painel ou pelo terminal. Na interface web, a equipe também pode iniciar uma rodada sob demanda e acompanhar o resultado na mesma tela.
O Dream Histories está disponível a partir da versão 3.6.0, tanto no serviço em nuvem da Honcho quanto em instalações mantidas pelos próprios desenvolvedores.
A configuração padrão descrita nas notas da versão mantém o registro das alterações por 30 dias. Depois desse prazo, o histórico da rodada passa a exibir apenas as conclusões criadas naquela execução que ainda existem no sistema.
O histórico mostra quais conclusões a Honcho criou ou removeu, quais registros sustentaram novas inferências e como a ficha mudou em cada rodada.
É o nome do processamento em segundo plano que cruza observações, identifica padrões e atualiza as informações que um agente usa como memória.
Na configuração padrão da versão 3.6.0, o registro das alterações fica disponível por 30 dias. Depois, a rodada conserva apenas as conclusões que criou e que ainda existem no sistema.
Glossário
Dream Histories
Histórico que mostra o que o agente acrescentou, removeu ou substituiu na memória e os registros que sustentaram suas conclusões.
agente de IA
Sistema que usa inteligência artificial para executar tarefas e pode recorrer a informações de conversas anteriores.
dreaming
Processamento em segundo plano que cruza observações, identifica padrões e atualiza a memória do agente.
inferência
Conclusão que a IA tira a partir de observações, como deduzir uma preferência com base em pedidos repetidos.