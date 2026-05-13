MacBook x Windows para trabalho: qual faz mais sentido em 2026?

Escolher entre um MacBook e um notebook Windows para trabalhar em 2026 já não é mais só uma questão de gosto. Com o lançamento do MacBook Neo, a Apple agora cobre desde as opções mais acessíveis e simples até as mais potentes com a linha Pro e a integração do Apple Intelligence. A Microsoft também avançou, com modelos equipados com o Copilot e processadores de última geração como o Snapdragon X2 Elite.

Cada sistema operacional se destaca à sua maneira na rotina de trabalho. A decisão ultrapassa o apreço pelas marcas e envolve as tarefas do dia a dia, a compatibilidade com o ambiente digital da empresa, os programas usados no cotidiano e o tamanho do investimento.

O que considerar antes de comprar um notebook para trabalho?

Antes de comparar macOS com Windows, o profissional precisa avaliar critérios que valem para qualquer plataforma. Esses pontos ajudam a filtrar modelos e evitar arrependimento na hora da compra:

Bateria: em 2026, um bom notebook de trabalho precisa aguentar pelo menos 10 a 12 horas de uso real, com brilho alto e várias abas abertas. A dica é priorizar chips com arquitetura ARM para não depender da tomada o dia inteiro;

Capacidade de IA (NPU): a sigla NPU designa a parte do processador dedicada a tarefas de inteligência artificial. O número a observar é o de TOPS (trilhões de operações por segundo). Notebooks com pelo menos 40 a 45 TOPS conseguem rodar funções sem travar o resto do sistema;

Integração com IA: o Windows traz o Copilot e o MacBook, o Apple Intelligence;

Segurança: proteção contra ataques cibernéticos e invasões;

Durabilidade e longevidade: a Apple garante atualizações de macOS por cerca de 7 anos a partir do lançamento do hardware, enquanto o Windows tem a oportunidade de ser aprimorado em algumas especificações;

Memória RAM: o mínimo para trabalho em 2026 é 16 GB. Navegadores e softwares de IA consomem cada vez mais memória, e máquinas com 8 GB engasgam em multitarefa. No Windows, vale verificar se a RAM é expansível e no Mac, a memória é soldada ao chip, não há como ampliar depois;

Tela e brilho: telas com pelo menos 400 a 500 nits de brilho garantem boa visibilidade perto de janelas ou em ambientes iluminados. Telas OLED ou Liquid Retina oferecem contraste superior;

Portabilidade versus conectividade: notebooks ultrafinos são fáceis de carregar, mas podem exigir adaptadores (dongles) para conexões básicas, e o trabalho pode demandar portas HDMI ou USB-A. Caso o notebook ofereça apenas USB-C (padrão nos Macs e em Windows premium), inclua o custo de um bom hub no orçamento;

Valor de revenda: MacBooks mantêm preço de revenda superior ao da maioria dos PCs Windows.

Quais as principais diferenças entre macOS e Windows em desempenho de trabalho?

A maior diferença de todas é a arquitetura — a forma como as peças internas são organizadas e se comunicam muda o comportamento do computador em tarefas pesadas.

Os MacBooks usam chips Apple Silicon — o M5 no Air, o M5 Pro e M5 Max no Pro — com memória unificada. Nesse modelo, processador, GPU e memória RAM vivem no mesmo chip, e com isso o computador não perde tempo transferindo dados entre componentes separados. Tarefas pesadas rodam com baixo consumo de energia e sem queda de desempenho fora da tomada.

Notebooks Windows operam com componentes de fabricantes diferentes. O sistema é modular, numa flexibilidade que permite configurações específicas. Em contrapartida, a comunicação entre componentes separados gera mais consumo de energia e pode reduzir o desempenho quando o notebook sai da tomada.

Ainda na seara dos Windows, os modelos mais recentes com Snapdragon X2 Elite trazem a arquitetura ARM para sanar essa diferença. Os chips da Qualcomm priorizam eficiência energética e IA local, com NPUs de até 80 TOPS. Já os modelos com Intel Core Ultra seguem com arquitetura x86, que é a base dos softwares tradicionais de Windows.

Para quem o MacBook é indicado para trabalho?

De modo geral, o macOS em 2026 prioriza estabilidade e autonomia de bateria. Nem todo modelo da linha serve para todo tipo de tarefa — o MacBook Neo, por exemplo, é feito para tarefas básicas, enquanto o MacBook Pro com M5 Max atende edição de cinema em 8K. A indicação depende tanto do perfil profissional quanto do modelo escolhido, mas os notebooks Apple tendem a beneficiar mais:

Editores de vídeo e designers: a integração do chip M5 com o sistema permite manipular arquivos 4K e renders pesados sem que o computador aqueça ou perca velocidade na bateria. A calibração de cor das telas Liquid Retina segue como referência para trabalho visual que exige precisão cromática;

a integração do chip M5 com o sistema permite manipular arquivos 4K e renders pesados sem que o computador aqueça ou perca velocidade na bateria. A calibração de cor das telas Liquid Retina segue como referência para trabalho visual que exige precisão cromática; Desenvolvedores, em especial de apps mobile e web: o macOS é obrigatório para quem cria aplicativos para iPhone e iPad (o Xcode só roda nesse sistema). O ambiente baseado em Unix também atrai programadores que preferem terminais nativos e estabilidade nas ferramentas de código;

o macOS é obrigatório para quem cria aplicativos para iPhone e iPad (o Xcode só roda nesse sistema). O ambiente baseado em Unix também atrai programadores que preferem terminais nativos e estabilidade nas ferramentas de código; Produtores de conteúdo e profissionais remotos: para quem passa o dia entre coworkings e reuniões externas, o MacBook dura um dia inteiro de uso pesado longe da tomada, com desempenho constante do primeiro ao último minuto de bateria;

para quem passa o dia entre coworkings e reuniões externas, o MacBook dura um dia inteiro de uso pesado longe da tomada, com desempenho constante do primeiro ao último minuto de bateria; Quem já usa iPhone e iPad no trabalho: a integração entre dispositivos Apple — AirDrop, Sidecar, copiar num aparelho e colar no outro — elimina fricção no fluxo entre celular e computador.

Quem deve usar Windows no trabalho?

O Windows em 2026 se destaca pela variedade de hardware e pela IA local voltada a produtividade corporativa. A compatibilidade com softwares que só existem para essa plataforma faz com que os notebooks Windows sejam mais indicados para:

Engenheiros e arquitetos: programas como AutoCAD, Revit e SolidWorks rodam de forma mais estável no Windows, que também suporta placas de vídeo externas e hardware robusto para cálculos pesados;

programas como AutoCAD, Revit e SolidWorks rodam de forma mais estável no Windows, que também suporta placas de vídeo externas e hardware robusto para cálculos pesados; Profissionais de finanças e áreas administrativas: o uso pesado de Excel com macros, sistemas de gestão como SAP e TOTVS Protheus, e CRMs proprietários ainda é mais fluido no Windows. Não há risco de incompatibilidade de arquivos ou de funcionalidades limitadas em softwares legados;

o uso pesado de Excel com macros, sistemas de gestão como SAP e TOTVS Protheus, e CRMs proprietários ainda é mais fluido no Windows. Não há risco de incompatibilidade de arquivos ou de funcionalidades limitadas em softwares legados; Cientistas de dados e especialistas em IA: a compatibilidade total com placas NVIDIA e o suporte amplo a bibliotecas de Python e frameworks de machine learning fazem do Windows a plataforma com mais flexibilidade para quem treina modelos de IA ou roda automações pesadas;

a compatibilidade total com placas NVIDIA e o suporte amplo a bibliotecas de Python e frameworks de machine learning fazem do Windows a plataforma com mais flexibilidade para quem treina modelos de IA ou roda automações pesadas; Quem usa a mesma máquina para trabalho e lazer: o Windows continua sendo o único sistema com acesso integral a lançamentos de jogos e tecnologias gráficas de ponta.

Qual notebook comprar para trabalhar em cada faixa de preço?

Até R$ 5 mil

Os modelos de entrada são território do Windows, já que não há MacBook novo disponível nessa faixa. Notebooks com processadores Intel Core Ultra de entrada ou AMD Ryzen 5 entregam desempenho suficiente para tarefas de escritório, navegação com muitas abas e videoconferências. Modelos como o Lenovo IdeaPad e o ASUS Vivobook atendem bem quem precisa de uma máquina funcional e atualizada para o dia a dia.

Até R$ 10 mil

O MacBook Neo (A18 Pro, 8 GB de RAM, a partir de R$ 7.299) é a porta de entrada para o macOS — ideal para quem quer a integração com iPhone e prioriza bateria de dia inteiro, mas não faz edição profissional de vídeo nem multitarefa pesada. Do lado Windows, a mesma faixa já oferece máquinas com 16 ou 32 GB de RAM e telas OLED, o que favorece quem precisa de mais fôlego em multitarefa ou usa softwares de engenharia.

Até R$ 15 mil

Essa é a faixa onde o MacBook Air M5 costuma oferecer a melhor relação entre preço e desempenho. O modelo de 13 polegadas parte de R$ 13.999 com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD, e entrega processamento rápido e bateria de 18 horas. Notebooks Windows nessa faixa — como o Dell XPS e o ASUS Zenbook — também são boas opções, mas que podem perder um pouco de desempenho longe da tomada.

Até R$ 25 mil

Este é um nível de performance profissional pesada. O MacBook Pro com M5 Pro é a escolha de editores de vídeo, fotógrafos e desenvolvedores de apps. A tela Liquid Retina XDR com ProMotion (120 Hz) é referência para trabalho visual. No Windows, quem precisa de renderização 3D ou treinamento de modelos de IA encontra laptops com placas gráficas dedicadas NVIDIA série 50 que podem ser ainda mais potentes.

Afinal, qual notebook comprar para trabalhar em 2026?

A resposta depende menos da marca e mais de duas perguntas: quais programas o profissional precisa rodar no dia a dia, e qual é o ambiente digital da empresa em que atua.

Quem trabalha com criação visual, produção de conteúdo ou desenvolvimento mobile e já usa iPhone tende a aproveitar melhor o macOS. O profissional que depende de softwares corporativos, precisa de flexibilidade de hardware, usa ferramentas de gestão que só rodam em Windows ou busca o menor custo por especificação encontra no Windows a opção mais versátil.