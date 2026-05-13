MacBook x Windows para trabalho: qual faz mais sentido em 2026?

Notebook para trabalho: como escolher entre macOS e Windows com base no tipo de atividade e no orçamento disponível (Getty/Getty Images)
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Publicado em 13 de maio de 2026 às 15h43.
Escolher entre um MacBook e um notebook Windows para trabalhar em 2026 já não é mais só uma questão de gosto. Com o lançamento do MacBook Neo, a Apple agora cobre desde as opções mais acessíveis e simples até as mais potentes com a linha Pro e a integração do Apple Intelligence. A Microsoft também avançou, com modelos equipados com o Copilot e processadores de última geração como o Snapdragon X2 Elite.
Cada sistema operacional se destaca à sua maneira na rotina de trabalho. A decisão ultrapassa o apreço pelas marcas e envolve as tarefas do dia a dia, a compatibilidade com o ambiente digital da empresa, os programas usados no cotidiano e o tamanho do investimento.
Antes de comparar macOS com Windows, o profissional precisa avaliar critérios que valem para qualquer plataforma. Esses pontos ajudam a filtrar modelos e evitar arrependimento na hora da compra:
A maior diferença de todas é a arquitetura — a forma como as peças internas são organizadas e se comunicam muda o comportamento do computador em tarefas pesadas.
Os MacBooks usam chips Apple Silicon — o M5 no Air, o M5 Pro e M5 Max no Pro — com memória unificada. Nesse modelo, processador, GPU e memória RAM vivem no mesmo chip, e com isso o computador não perde tempo transferindo dados entre componentes separados. Tarefas pesadas rodam com baixo consumo de energia e sem queda de desempenho fora da tomada.
Notebooks Windows operam com componentes de fabricantes diferentes. O sistema é modular, numa flexibilidade que permite configurações específicas. Em contrapartida, a comunicação entre componentes separados gera mais consumo de energia e pode reduzir o desempenho quando o notebook sai da tomada.
Ainda na seara dos Windows, os modelos mais recentes com Snapdragon X2 Elite trazem a arquitetura ARM para sanar essa diferença. Os chips da Qualcomm priorizam eficiência energética e IA local, com NPUs de até 80 TOPS. Já os modelos com Intel Core Ultra seguem com arquitetura x86, que é a base dos softwares tradicionais de Windows.
De modo geral, o macOS em 2026 prioriza estabilidade e autonomia de bateria. Nem todo modelo da linha serve para todo tipo de tarefa — o MacBook Neo, por exemplo, é feito para tarefas básicas, enquanto o MacBook Pro com M5 Max atende edição de cinema em 8K. A indicação depende tanto do perfil profissional quanto do modelo escolhido, mas os notebooks Apple tendem a beneficiar mais:
O Windows em 2026 se destaca pela variedade de hardware e pela IA local voltada a produtividade corporativa. A compatibilidade com softwares que só existem para essa plataforma faz com que os notebooks Windows sejam mais indicados para:
Os modelos de entrada são território do Windows, já que não há MacBook novo disponível nessa faixa. Notebooks com processadores Intel Core Ultra de entrada ou AMD Ryzen 5 entregam desempenho suficiente para tarefas de escritório, navegação com muitas abas e videoconferências. Modelos como o Lenovo IdeaPad e o ASUS Vivobook atendem bem quem precisa de uma máquina funcional e atualizada para o dia a dia.
O MacBook Neo (A18 Pro, 8 GB de RAM, a partir de R$ 7.299) é a porta de entrada para o macOS — ideal para quem quer a integração com iPhone e prioriza bateria de dia inteiro, mas não faz edição profissional de vídeo nem multitarefa pesada. Do lado Windows, a mesma faixa já oferece máquinas com 16 ou 32 GB de RAM e telas OLED, o que favorece quem precisa de mais fôlego em multitarefa ou usa softwares de engenharia.
Essa é a faixa onde o MacBook Air M5 costuma oferecer a melhor relação entre preço e desempenho. O modelo de 13 polegadas parte de R$ 13.999 com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD, e entrega processamento rápido e bateria de 18 horas. Notebooks Windows nessa faixa — como o Dell XPS e o ASUS Zenbook — também são boas opções, mas que podem perder um pouco de desempenho longe da tomada.
Este é um nível de performance profissional pesada. O MacBook Pro com M5 Pro é a escolha de editores de vídeo, fotógrafos e desenvolvedores de apps. A tela Liquid Retina XDR com ProMotion (120 Hz) é referência para trabalho visual. No Windows, quem precisa de renderização 3D ou treinamento de modelos de IA encontra laptops com placas gráficas dedicadas NVIDIA série 50 que podem ser ainda mais potentes.
A resposta depende menos da marca e mais de duas perguntas: quais programas o profissional precisa rodar no dia a dia, e qual é o ambiente digital da empresa em que atua.
Quem trabalha com criação visual, produção de conteúdo ou desenvolvimento mobile e já usa iPhone tende a aproveitar melhor o macOS. O profissional que depende de softwares corporativos, precisa de flexibilidade de hardware, usa ferramentas de gestão que só rodam em Windows ou busca o menor custo por especificação encontra no Windows a opção mais versátil.