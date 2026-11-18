A bota saiu da fazenda e ganhou as ruas. O chapéu deixou de ser apenas proteção contra o sol e virou acessório de moda. A música sertaneja, os rodeios e os influenciadores rurais conquistaram um público que, muitas vezes, nunca colocou os pés em uma lavoura.

Mas essa aproximação vai além da estética: seis em cada dez brasileiros se identificam fortemente com o agronegócio, embora apenas 13% da população viva em áreas rurais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado faz parte do estudo As Vozes do Agro, realizado pelo LAB Humanidades, da agência AlmapBBDO, em parceria com o Grupo Consumoteca. A pesquisa ouviu 1.659 pessoas das cinco regiões do país, em uma etapa quantitativa online com ponderação estatística.

Os pesquisadores identificaram dois perfis: o Agro Raiz, formado por moradores rurais que se identificam com o setor, equivalente a 11% da amostra ponderada, e o Agro Simbólico, composto por moradores das cidades com a mesma identificação, que representam 50%.

“O agro no Brasil é uma cultura, é um conjunto de valores”, afirma Marina Roale, pesquisadora e sócia do Grupo Consumoteca. Segundo ela, família, trabalho, fé e proximidade com a natureza ajudam a explicar por que essa identidade ultrapassou as fronteiras das propriedades rurais.

Para uma parcela dos brasileiros, a vida no campo passou a representar aquilo que falta nas grandes cidades: tranquilidade, tempo e qualidade de vida. Segundo o estudo, quatro em cada dez moradores urbanos considerariam mudar para o campo, enquanto apenas 20% dos moradores rurais fariam o caminho inverso.

Entre os entrevistados das cidades, 87% associam a vida rural a menos estresse, 79% a uma melhor qualidade de vida e 63% acreditam que quem vive no campo tem mais chances de ser feliz.

O desejo de trocar a cidade pelo campo também reflete uma insatisfação com a vida urbana. Segundo o levantamento, 45% dos moradores dos grandes centros acreditam que a cidade não oferece equilíbrio entre trabalho e lazer, enquanto 48% a consideram um ambiente excessivamente orientado pelo dinheiro.

Para quem vive e trabalha no campo, a realidade é bem diferente da tranquilidade imaginada por parte da população urbana.

A pesquisa mostra que 41% dos entrevistados do Agro Raiz apontam as más condições das estradas como uma das principais dificuldades do cotidiano. A escassez de mão de obra qualificada aparece em seguida, mencionada por 38%, enquanto 34% reclamam da falta de apoio governamental e de infraestrutura.

Outros obstáculos incluem a distância dos serviços básicos (28%), as dificuldades de gestão financeira (24%) e a falta de acesso à internet (23%). Os dados revelam um campo que, além dos riscos da atividade produtiva, ainda enfrenta entraves de infraestrutura, acesso a serviços e gestão.

Essa visão também é alimentada pela cultura sertaneja e pelas redes sociais. Entre os públicos Agro Raiz e Agro Simbólico, 70% acompanham influenciadores ligados ao universo rural. Entre os menores de 45 anos, o percentual chega a 83%.

Para Roale, no entanto, existe uma diferença entre admirar esse estilo de vida e conhecer a realidade de quem depende da terra. O morador urbano tende a enxergar o campo como um refúgio, enquanto o produtor enfrenta jornadas intensas, riscos climáticos e a pressão financeira das safras.

O agro no Brasil

A popularidade da cultura rural esconde uma contradição. Apesar da valorização do agro, 78% dos entrevistados do Agro Raiz percebem preconceito dos moradores urbanos contra quem vive no campo. Essa percepção é reconhecida por 71% dos moradores dos grandes centros.

Além disso, 88% do público rural acreditam que as dificuldades de sua rotina são pouco compreendidas nas cidades. “O agro passou a ocupar um lugar no imaginário do país que vai além da produção. Mas a força desse símbolo não deve apagar a experiência de quem vive da terra”, diz Rita Almeida, líder do LAB Humanidades.

Segundo as pesquisadoras, o problema está na imagem limitada que ainda se faz do produtor rural. Ele não quer ser retratado apenas como alguém de chapéu ao som de música sertaneja, tampouco como uma figura atrasada. Quer ser reconhecido como empreendedor, que investe, utiliza tecnologia e assume riscos.

Essa relação com a atividade aparece nos números: 87% dos integrantes do Agro Raiz enxergam o trabalho como um propósito de vida, enquanto 89% consideram a terra um patrimônio capaz de garantir prosperidade às próximas gerações.

“A modernidade hoje está no campo também”, diz Roale. Essa transformação inclui mulheres, jovens, profissionais de serviços e empresas de tecnologia.

O interesse também aparece nas universidades: as matrículas presenciais em cursos superiores ligados ao agro cresceram 26% entre 2013 e 2023, enquanto as de outras áreas recuaram 29%.

A força dessa identidade também chegou ao mercado. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados do Agro Simbólico evitam marcas que não respeitam seus valores. Entre os integrantes do Agro Raiz, o percentual é de 49%, contra 36% do público que não se identifica com o agro.

Para Almeida, as empresas precisam compreender que esse consumidor valoriza tanto a tradição quanto a modernidade. Isso significa ir além de campanhas com botas, chapéus e imagens de fazendas para reconhecer o trabalho e a diversidade de quem faz parte do setor.

Para as pesquisadoras, o movimento tende a continuar, impulsionado pelas novas gerações, pela tecnologia e pelo protagonismo feminino. Mais do que uma tendência de moda, a identificação com o agro reflete uma mudança na maneira como parte dos brasileiros enxerga o campo.