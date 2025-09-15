Quais são as maiores empresas de material de construção do Brasil? Veja quanto elas faturam

O setor de material de construção no Brasil reúne 13 empresas entre as 300 maiores do varejo, segundo levantamento do IRTT. As vendas somaram R$ 25,3 bilhões em 2024, o equivalente a apenas 2% do total.

Apesar da representatividade modesta, o segmento chama atenção por concentrar operações em grandes lojas de superfície, os chamados home centers, e pela atuação regionalizada: nove das varejistas estão presentes em cinco estados ou menos, enquanto três contam com mais de 100 unidades cada.

O setor também sente diretamente os efeitos dos juros altos, que encarecem o crédito para construção e reformas e limitam a disposição da população para compras. Por isso, o crescimento consolidado das empresas que divulgaram resultados nos últimos dois anos foi de apenas 6,2%, um dos mais baixos do varejo brasileiro.

Após o impulso registrado durante a pandemia, quando a necessidade de adaptar residências ao home office e ao lazer doméstico acelerou reformas e construções, o segmento de material de construção entrou em uma fase de expansão mais contida. Não têm ocorrido grandes fusões ou aquisições, mas novidades pontuais chamam atenção.

É o caso da Obramax, rede do grupo Adeo (controlador da Leroy Merlin), que aposta em um modelo de “atacarejo” focado no público profissional. Com nove lojas entre Rio de Janeiro e São Paulo, a rede já se consolidou como a sexta maior do setor no país, trazendo para o segmento princípios de valorização de preços que se mostraram exitosos no varejo de supermercados.

As maiores empresas de material de construção do Brasil

A Leroy Merlin manteve a liderança absoluta, com R$ 8,97 bilhões em vendas e 54 lojas no país. A média de venda por unidade é uma das mais altas do mercado, refletindo seu modelo de megalojas e forte atuação nas grandes capitais, com portfólio diversificado e aposta em serviços.

Na segunda posição aparece a Ferreira Costa, com R$ 2,4 bilhões em vendas e apenas nove lojas. O destaque da rede está justamente na eficiência por unidade: cada loja movimenta, em média, mais de R$ 266 milhões ao ano. Com forte presença no Nordeste, a empresa pernambucana fundada em 1884 aposta em lojas de grande porte e atendimento regionalizado, mantendo crescimento consistente e lucratividade acima da média.

A Quero-Quero ocupa a terceira colocação, com R$ 2,17 bilhões em vendas e uma rede muito mais pulverizada, com 573 lojas, especialmente em cidades de pequeno e médio porte. O modelo de negócios baseado na capilaridade e no crédito próprio. A combinação de materiais de construção com eletrodomésticos segue sendo a principal vantagem competitiva da empresa no Sul do país.

Com faturamento de R$ 1,88 bilhão e 68 lojas, a Telhanorte, pertencente ao grupo francês Saint-Gobain, ocupa a quarta posição. A empresa tem apostado fortemente em digitalização, logística e soluções integradas, com foco no cliente profissional e também no consumidor final.

Já a Sodimac Brasil, do grupo chileno Falabella, aparece em quinto lugar com R$ 1,75 bilhão em vendas e 52 lojas. Veja, a seguir, o ranking completo:

Empresa Vendas 2024 (R$ bilhões) Nº de Lojas 2024 Leroy Merlin 8.9 54 Ferreira Costa 2.4 9 Quero Quero 2.16 573 (Telhanorte) Saint-Gobain 1.87 68 Sodimac Brasil 1.74 52 Obramax 1.7 9 Portobello Shop 1.53 163 Cassol 1 33 Balaroti 0,97 36 Todimo 0,9 33 Redemac 0,75 108 Joli 0,65 22 Espaço Smart 0,51 40