Câmeras de segurança wifi para apartamento (Freepik)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h02.
A compra de fechaduras digitais e câmeras na Black Friday exige conferir a compatibilidade de instalação e os custos de uso. O guia compara requisitos documentados pelos fabricantes.
Uma fechadura digital com biometria pode não servir na porta de casa. Uma câmera anunciada como Wi-Fi ainda pode precisar de tomada e cobrar pelo armazenamento das imagens. Na Black Friday, a comparação desses equipamentos deve começar pela instalação e pelo custo de uso, antes de chegar ao desconto.
Para a fechadura, confira as medidas da porta, os métodos de abertura e o acesso de emergência. Para a câmera, verifique o local de instalação, a conexão e onde as gravações serão guardadas. Recursos adicionais só fazem sentido se resolverem uma necessidade da casa.
Comece pelo tipo de montagem. Na fechadura de embutir, o mecanismo ocupa o interior da porta; na de sobrepor, parte do conjunto fica aparente. O orçamento deve considerar a instalação e possíveis adaptações, além do aparelho.
A Intelbras FR 331, por exemplo, é um modelo de embutir indicado pelo fabricante para portas de 35 a 50 milímetros de espessura. Oferece biometria, senha, tag de proximidade e chave física. A página oficial restringe seu uso a ambientes internos e orienta que não seja exposta ao sol, à chuva ou à umidade.
Já a Pado FDE-600W admite portas de 30 a 75 milímetros, segundo a ficha da marca, e oferece acesso por biometria, senha, cartão e aplicativo. A diferença de medidas mostra por que não basta comparar o número de funções: confirme a compatibilidade do modelo escolhido com a porta e com o ambiente antes de fechar a compra.
A primeira divisão é entre uso interno e externo. Para uma área exposta, consulte a classificação IP e as restrições do manual. A Tapo C500, da TP-Link, informa proteção IP65, resolução Full HD e armazenamento em cartão microSD de até 512 GB ou no serviço Tapo Care, contratado à parte.
Esse exemplo também ajuda a separar o preço da câmera do custo de gravação. Verifique se o cartão acompanha o produto, quais recursos dependem de assinatura e por quanto tempo o plano guarda os vídeos. O armazenamento local e a nuvem têm custos e limitações diferentes; a escolha deve considerar o que você precisa recuperar depois de um incidente.
Antes de comparar megapixels, defina o que precisa aparecer na imagem: a entrada, o portão ou um corredor. Consulte o campo de visão, a movimentação da lente e as funções noturnas. Uma câmera que gira não necessariamente registra todos os ângulos ao mesmo tempo.
Confira ainda a alimentação elétrica e o sinal de rede no ponto de instalação. A palavra “Wi-Fi” descreve a conexão sem fio, não garante funcionamento sem cabo de energia. No aplicativo, revise quem terá acesso às imagens e mantenha as atualizações disponibilizadas pelo fabricante.
Compare o mesmo código de produto e a mesma versão. Some frete, instalação, acessórios e eventual assinatura. Uma oferta de kit pode ter câmeras diferentes das vendidas separadamente; uma fechadura pode não incluir o equipamento necessário para o acesso remoto.
Na consulta às ofertas, registre o preço, a data, o vendedor e a forma de pagamento. O valor anunciado como “de” não comprova, sozinho, uma redução real. Consulte o histórico do modelo e compare o total com outras lojas.
Confira no manual quais métodos operam localmente. Abertura remota e notificações podem ter requisitos diferentes da senha ou da biometria.
Depende do produto e dos recursos. Na Tapo C500, há opção de cartão local e serviço de nuvem por assinatura; verifique o que está incluído em cada modalidade.
O que atende às condições de instalação e ao uso previsto, com custo total compatível com o orçamento. Uma lista de funções maior não substitui essa conferência.
Não necessariamente. Wi-Fi descreve a conexão de rede; a alimentação elétrica precisa ser conferida na ficha do produto.
Confira a classificação IP e as restrições do manual. A indicação de uso externo não deve ser presumida só pelo formato da câmera.
Some frete, instalação, acessórios e eventual assinatura. Em kits, confira o código e a versão de cada câmera ou fechadura.
Glossário
O que é classificação IP?
Código que indica o grau de proteção do equipamento contra a entrada de sólidos e água. A adequação ao local de uso também depende das condições indicadas no manual.