Uma fechadura digital com biometria pode não servir na porta de casa. Uma câmera anunciada como Wi-Fi ainda pode precisar de tomada e cobrar pelo armazenamento das imagens. Na Black Friday, a comparação desses equipamentos deve começar pela instalação e pelo custo de uso, antes de chegar ao desconto.

Para a fechadura, confira as medidas da porta, os métodos de abertura e o acesso de emergência. Para a câmera, verifique o local de instalação, a conexão e onde as gravações serão guardadas. Recursos adicionais só fazem sentido se resolverem uma necessidade da casa.

Como escolher uma fechadura digital na Black Friday

Comece pelo tipo de montagem. Na fechadura de embutir, o mecanismo ocupa o interior da porta; na de sobrepor, parte do conjunto fica aparente. O orçamento deve considerar a instalação e possíveis adaptações, além do aparelho.

A Intelbras FR 331, por exemplo, é um modelo de embutir indicado pelo fabricante para portas de 35 a 50 milímetros de espessura. Oferece biometria, senha, tag de proximidade e chave física. A página oficial restringe seu uso a ambientes internos e orienta que não seja exposta ao sol, à chuva ou à umidade.

Já a Pado FDE-600W admite portas de 30 a 75 milímetros, segundo a ficha da marca, e oferece acesso por biometria, senha, cartão e aplicativo. A diferença de medidas mostra por que não basta comparar o número de funções: confirme a compatibilidade do modelo escolhido com a porta e com o ambiente antes de fechar a compra.

Acesso: senha e biometria atendem rotinas diferentes. Verifique se é possível cadastrar e excluir usuários individualmente.

senha e biometria atendem rotinas diferentes. Verifique se é possível cadastrar e excluir usuários individualmente. Emergência: identifique no manual o procedimento quando as pilhas acabam. A solução varia conforme o aparelho.

identifique no manual o procedimento quando as pilhas acabam. A solução varia conforme o aparelho. Controle remoto: confirme se exige internet, aplicativo ou um dispositivo adicional vendido separadamente.

confirme se exige internet, aplicativo ou um dispositivo adicional vendido separadamente. Instalação: envie medidas e fotos da porta ao instalador e peça orçamento antes de comprar.

O que comparar em uma câmera de segurança

A primeira divisão é entre uso interno e externo. Para uma área exposta, consulte a classificação IP e as restrições do manual. A Tapo C500, da TP-Link, informa proteção IP65, resolução Full HD e armazenamento em cartão microSD de até 512 GB ou no serviço Tapo Care, contratado à parte.

Esse exemplo também ajuda a separar o preço da câmera do custo de gravação. Verifique se o cartão acompanha o produto, quais recursos dependem de assinatura e por quanto tempo o plano guarda os vídeos. O armazenamento local e a nuvem têm custos e limitações diferentes; a escolha deve considerar o que você precisa recuperar depois de um incidente.

Antes de comparar megapixels, defina o que precisa aparecer na imagem: a entrada, o portão ou um corredor. Consulte o campo de visão, a movimentação da lente e as funções noturnas. Uma câmera que gira não necessariamente registra todos os ângulos ao mesmo tempo.

Confira ainda a alimentação elétrica e o sinal de rede no ponto de instalação. A palavra “Wi-Fi” descreve a conexão sem fio, não garante funcionamento sem cabo de energia. No aplicativo, revise quem terá acesso às imagens e mantenha as atualizações disponibilizadas pelo fabricante.

Quando o desconto compensa?

Compare o mesmo código de produto e a mesma versão. Some frete, instalação, acessórios e eventual assinatura. Uma oferta de kit pode ter câmeras diferentes das vendidas separadamente; uma fechadura pode não incluir o equipamento necessário para o acesso remoto.

Na consulta às ofertas, registre o preço, a data, o vendedor e a forma de pagamento. O valor anunciado como “de” não comprova, sozinho, uma redução real. Consulte o histórico do modelo e compare o total com outras lojas.