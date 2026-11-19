A Tramontina aparece em sete das 11 categorias de casa e construção analisadas em um estudo sobre respostas do ChatGPT a perguntas sobre a Black Friday de 2026. A marca é citada em mais de 90% das respostas sobre materiais elétricos, louças e cubas, torneiras e metais e iluminação para casa.

O levantamento da Ranqia, analisou 79.290 respostas do ChatGPT entre 12 de outubro e 11 de novembro. As perguntas não mencionavam empresas: pediam marcas com promoções e lugares para comprar em cada categoria.

A Tramontina teve a maior presença entre diferentes categorias no ranking de marcas do estudo. Em materiais elétricos, foi citada em 99% das respostas e teve a melhor posição média, de 2,02. Isso significa que, quando mencionada, apareceu em média perto do segundo nome da lista.

Os percentuais medem a frequência das citações nas respostas coletadas.

Em quais categorias a Tramontina aparece no ChatGPT?

A marca entrou nos rankings de sete categorias, mas sua presença varia. Em materiais elétricos, apareceu em quase todas as respostas; em portas, janelas e fechaduras, em pouco mais de uma em cada dez.

Categoria Respostas que citam a Tramontina Posição média quando citada Materiais elétricos 99,0% 2,02 Louças e cubas 98,6% 4,31 Torneiras e metais 93,6% 4,38 Iluminação para casa 90,2% 2,64 Box e acessórios de banheiro 57,5% 6,21 Chuveiros e aquecimento 31,7% 6,01 Portas, janelas e fechaduras 11,4% 8,04

Fonte: Ranqia. Perguntas sobre marcas com promoções na Black Friday de 2026. Categorias mantidas conforme o levantamento.

A presença em sete categorias não equivale a sete lideranças. A Tramontina lidera em frequência de citações apenas materiais elétricos. Em iluminação, fica atrás da Taschibra, citada em 92,3% das respostas. Em louças e cubas, a Deca lidera, com 99,9%. Em torneiras e metais, a primeira colocada é a Docol, com 100%.

Na comparação entre categorias, a Tramontina teve visibilidade média de 43,8%, seguida pela Lorenzetti, com 35,6%, e pela Docol, com 31,3%. Esse cálculo considera as 11 categorias e atribui zero às que não têm o nome no ranking. Não é a parcela das 79.290 respostas em que cada marca foi citada.

A fabricante também aparece como lugar para comprar

A pesquisa separa as perguntas sobre marcas das que pedem lugares para comprar. Mesmo assim, o ChatGPT inclui fabricantes nas respostas sobre canais de venda.

Em iluminação, a Tramontina é o nome mais citado quando a pergunta é onde comprar, com 61,6% das respostas e posição média de 3,55. Nesse recorte, a Leroy Merlin aparece em 57,1%, o Magazine Luiza em 45,9% e o Mercado Livre em 44%.

O dado mostra que a marca também ocupa espaço nas respostas em que o consumidor procura uma loja. O estudo mantém os nomes na lista em que foram citados, sem transformar automaticamente a menção a uma fabricante em indicação de um endereço de venda.

Como o estudo mediu as respostas do ChatGPT?

Foram usadas 22 perguntas agrupadas, duas para cada uma das 11 categorias. Cada pergunta teve quatro formulações, com as palavras promoções, ofertas, campanhas e descontos, totalizando 88 enunciados. A base reúne entre 3.598 e 3.699 respostas por pergunta agrupada.

O indicador de visibilidade conta a presença de cada nome no máximo uma vez por resposta. Já a posição média registra a ordem da primeira menção, considerando apenas as respostas em que a marca aparece. Os rankings incluem os dez primeiros nomes e os demais com visibilidade de pelo menos 3%.

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