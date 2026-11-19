(Tramontina/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h02.
Levantamento da Ranqia analisou 79.290 respostas do ChatGPT a perguntas sobre a Black Friday de 2026 em 11 categorias de casa e construção. A coleta ocorreu de 12 de outubro a 11 de novembro. A Tramontina entrou nos rankings de marcas de sete categorias e liderou materiais elétricos. Os indicadores medem citações nas respostas coletadas.
A Tramontina aparece em sete das 11 categorias de casa e construção analisadas em um estudo sobre respostas do ChatGPT a perguntas sobre a Black Friday de 2026. A marca é citada em mais de 90% das respostas sobre materiais elétricos, louças e cubas, torneiras e metais e iluminação para casa.
O levantamento da Ranqia, analisou 79.290 respostas do ChatGPT entre 12 de outubro e 11 de novembro. As perguntas não mencionavam empresas: pediam marcas com promoções e lugares para comprar em cada categoria.
A Tramontina teve a maior presença entre diferentes categorias no ranking de marcas do estudo. Em materiais elétricos, foi citada em 99% das respostas e teve a melhor posição média, de 2,02. Isso significa que, quando mencionada, apareceu em média perto do segundo nome da lista.
Os percentuais medem a frequência das citações nas respostas coletadas.
A marca entrou nos rankings de sete categorias, mas sua presença varia. Em materiais elétricos, apareceu em quase todas as respostas; em portas, janelas e fechaduras, em pouco mais de uma em cada dez.
|Categoria
|Respostas que citam a Tramontina
|Posição média quando citada
|Materiais elétricos
|99,0%
|2,02
|Louças e cubas
|98,6%
|4,31
|Torneiras e metais
|93,6%
|4,38
|Iluminação para casa
|90,2%
|2,64
|Box e acessórios de banheiro
|57,5%
|6,21
|Chuveiros e aquecimento
|31,7%
|6,01
|Portas, janelas e fechaduras
|11,4%
|8,04
Fonte: Ranqia. Perguntas sobre marcas com promoções na Black Friday de 2026. Categorias mantidas conforme o levantamento.
A presença em sete categorias não equivale a sete lideranças. A Tramontina lidera em frequência de citações apenas materiais elétricos. Em iluminação, fica atrás da Taschibra, citada em 92,3% das respostas. Em louças e cubas, a Deca lidera, com 99,9%. Em torneiras e metais, a primeira colocada é a Docol, com 100%.
Na comparação entre categorias, a Tramontina teve visibilidade média de 43,8%, seguida pela Lorenzetti, com 35,6%, e pela Docol, com 31,3%. Esse cálculo considera as 11 categorias e atribui zero às que não têm o nome no ranking. Não é a parcela das 79.290 respostas em que cada marca foi citada.
A pesquisa separa as perguntas sobre marcas das que pedem lugares para comprar. Mesmo assim, o ChatGPT inclui fabricantes nas respostas sobre canais de venda.
Em iluminação, a Tramontina é o nome mais citado quando a pergunta é onde comprar, com 61,6% das respostas e posição média de 3,55. Nesse recorte, a Leroy Merlin aparece em 57,1%, o Magazine Luiza em 45,9% e o Mercado Livre em 44%.
O dado mostra que a marca também ocupa espaço nas respostas em que o consumidor procura uma loja. O estudo mantém os nomes na lista em que foram citados, sem transformar automaticamente a menção a uma fabricante em indicação de um endereço de venda.
Foram usadas 22 perguntas agrupadas, duas para cada uma das 11 categorias. Cada pergunta teve quatro formulações, com as palavras promoções, ofertas, campanhas e descontos, totalizando 88 enunciados. A base reúne entre 3.598 e 3.699 respostas por pergunta agrupada.
O indicador de visibilidade conta a presença de cada nome no máximo uma vez por resposta. Já a posição média registra a ordem da primeira menção, considerando apenas as respostas em que a marca aparece. Os rankings incluem os dez primeiros nomes e os demais com visibilidade de pelo menos 3%.
Antes da compra, compare o preço do produto, o frete e as condições de pagamento nas lojas.
A marca entrou nos rankings de sete das 11 categorias analisadas pela Ranqia. Em quatro delas, a presença superou 90% das respostas.
Materiais elétricos, com presença em 99% das respostas e posição média de 2,02 quando citada.
O cálculo considera as 11 categorias e atribui zero àquelas em que o nome não entrou no ranking. Não representa a parcela de todas as respostas em que a marca foi mencionada.
Sim. Em iluminação, foi o nome mais citado nessa pergunta, com 61,6% das respostas.
Cada nome conta no máximo uma vez por resposta. A posição média registra a ordem da primeira menção apenas nas respostas em que ele aparece.
Compare o preço do produto, o frete e as condições de pagamento nas lojas. A presença no levantamento não comprova desconto em um modelo específico.
Glossário
O que é visibilidade no estudo?
Parcela das respostas de uma pergunta em que uma marca ou canal é citado. Cada nome conta no máximo uma vez por resposta.